Адель отримала свою першу премію "Еммі" (фото)

Для того, щоб отримати статус EGOT, знаменитості не вистачає лише єдиної статуетки.

34-річна британська співачка Адель вперше отримала престижну нагороду "Еммі". Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Зірка сцени удостоїлася нагороди Creative Arts Emmy Awards 2022 за спеціальний випуск CBS Adele One Night Only, ставши на крок ближче до досягнення статусу ЕГОТ (EGOT), який отримують лауреати "Еммі", "Греммі", "Оскара" та "Тоні".

Для повного комплекту знаменитості не вистачає лише однієї нагороди — статуетки "Тоні".

"Чорт, я задоволена! Дякую @mrbenwinston за те, що випустили мені цей раунд сьогодні після обіду!! Довірте мені офіційно ЕГО 🤣 Дуже дякую @televisionacad , для мене така честь отримати це. Дуже дякую всім, хто причетний. @griffithobservatory дякую за те, що дозволив мені співати на твоїй горі і дуже люблю всіх інших номінантів", — зазначила переможниця.

[ + – ] Адель вперше отримала премію "Еммі"

Наразі у 34-річної Адель вже є 15 нагород (премії "Греммі", "Оскар" та "Золотий глобус" за легендарний саундтрек до фільму про Джеймса Бонда Skyfall). Також хіти англійської співачки часто очолюють чарти популярних стримінгових платформ.

Зазначимо, що премія Еммі — американська телевізійна нагорода, телевізійний аналог престижної кінопремії "Оскар".

Нагадаємо, Адель прикрасила обкладинку популярного глянцю.

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