Адель получила свою первую премию "Эмми" (фото)

Для того чтобы получить статус EGOT, знаменитости не хватает только одной статуэтки.

34-летняя британская певица Адель впервые получила престижную награду "Эмми". Об этом она сообщила в своем Instagram.

Звезда сцены удостоилась награды Creative Arts Emmy Awards 2022 за специальный выпуск CBS Adele One Night Only, став на шаг ближе к достижению статуса ЭГОТ (EGOT), получаемого лауреатами "Эмми", "Грэмми", "Оскара" и "Тони".

Для полного комплекта знаменитости не хватает только одной награды – статуэтки "Тони".

"Черт, я довольна! Спасибо @mrbenwinston за то, что выпустили мне этот раунд сегодня после обеда!! Доверьте мне официально ЭГОТ 🤣 Большое спасибо @televisionacad, для меня такая честь получить это. Большое спасибо всем, кто причастен. @griffithobservatory спасибо за то, что позволил мне петь на твоей горе и очень люблю всех остальных номинантов", — отметила победительница.

[ + – ] Адель впервые получила премию "Эмми"

Сейчас у 34-летней Адель уже есть 15 наград (премии "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус" за легендарный саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде Skyfall). Также хиты английской певицы часто возглавляют чарты популярных стриминговых платформ.

Отметим, что премия Эмми – американская телевизионная награда, аналог престижной кинопремии "Оскар".

Напомним, Адель украсила обложку популярного глянца.

Также Фокус писал о роскошном поместье Адель за 58 млн долларов.