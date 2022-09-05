Адель показала, как выглядит ее роскошный дом за 58 млн долларов

На днях знаменитости вручили премию "Эмми".

На днях Адель поделилась с фанатами большой радостью — знаменитости вручили премию "Эмми" за шоу "Адель: только одна ночь". По этому случаю певица опубликовала несколько снимков в Instagram. Кроме сверкающей статуэтки — главной гордости артистки — на фото можно разглядеть интерьеры роскошно гостиной в новом доме Адель, который она купила в начале года у Сильвестра Сталлоне за 58 млн долларов.

"Черт возьми, я так рада! Спасибо, что вручили мне это сегодня днем. Для меня большая честь получить это. Большое спасибо всем, кто причастен к этому​!!" — написала певица у себя в Instagram.

Как пишет Hellomagazine, знаменитость удостоилась премии "Эмми" за выдающийся развлекательный выпуск на CBS. Шоу было отмечено в нескольких категориях: за звуковое микширование в эстрадном сериале или специальном выпуске, световой дизайн/постановку света в эстрадном выпуске, а также техническую режиссуру и операторскую работу.

Отдельной награды удостоился режиссер шоу "Адель: Только одна ночь" Пол Дагдейл.

Напомним, в январе Адель купила особняк, принадлежавший Сильвестру Сталлоне, в Беверли-Хиллз за 42 миллиона фунтов стерлингов (58 миллионов долларов). Звезда "Рокки" почти вдвое снизил первоначально запрашиваемую цену, которая составляла 81 миллиона фунтов стерлингов (110 миллионов долларов).

В мае певица поделилась фотографией, на которой она, стоя на территории роскошного поместья вместе со своим бойфрендом Ричем Полом, держала ключи от нового дома.

В особняке два этажа с большим круглым балконом на верхнем уровне и крытой террасой внизу с декоративными колоннами и люстрами.

Поместье занимает 3,5 акра земли. В доме восемь спален и 12 ванных комнат, в том числе главная спальня с сауной, паровой баней, офисом и террасой. В особняке также есть кинотеатр, пейзажный бассейн, спа-салон и лужайка для гольфа, художественная студия и гараж на восемь автомобилей.

Как известно, у знаменитости также есть еще три особняка в Лос-Анджелесе и дом в Лондоне.

Фокус ранее писал о том, что Адель взяла дом в ипотеку и будет выплачивать по 227 тысяч долларов ближайшие тридцать лет.