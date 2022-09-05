Адель показала, як виглядає її розкішний будинок за 58 млн доларів

Днями знаменитості вручили премію "Еммі".

Днями Адель поділилася з фанатами великою радістю — знаменитості вручили премію "Еммі" за шоу "Адель: лише одна ніч". З цієї нагоди співачка опублікувала кілька знімків в Instagram. Окрім блискучої статуетки — головної гордості артистки — на фото можна розглянути інтер'єри розкішно вітальні в новому будинку Адель, який вона купила на початку року у Сільвестра Сталлоне за 58 млн доларів.

"Чорт візьми, я так рада! Дякую, що вручили мені це сьогодні вдень. Для мене велика честь отримати це. Велика подяка всім, хто причетний до цього!!" — написала співачка у себе в Instagram.

Як пише Hellomagazine, знаменитість отримала премію "Еммі" за визначний розважальний випуск на CBS. Шоу відзначили у кількох категоріях: за звукове мікшування в естрадному серіалі або спеціальному випуску, світловий дизайн/постановку світла в естрадному випуску, а також технічну режисуру та операторську роботу.

Окремої нагороди отримав режисер шоу "Адель: Тільки одна ніч" Пол Дагдейл.

Нагадаємо, у січні Адель купила особняк, який належав Сільвестру Сталлоне, у Беверлі-Гіллз за 42 мільйони фунтів стерлінгів (58 мільйонів доларів). Зірка "Роккі" майже вдвічі знизив ціну, яка становила 81 мільйон фунтів стерлінгів (110 мільйонів доларів).

У травні співачка поділилася фотографією, де вона, стоячи на території розкішного маєтку разом зі своїм бойфрендом Річем Полом, тримала ключі від нового будинку.

В особняку два поверхи з великим круглим балконом на верхньому рівні та критою терасою внизу з декоративними колонами та люстрами.

Маєток займає 3,5 акра землі. У будинку вісім спалень і 12 ванних кімнат, зокрема головна спальня з сауною, паровою лазнею, офісом та терасою. В особняку також є кінотеатр, пейзажний басейн, спа-салон і галявина для гольфу, художня студія та гараж на вісім автомобілів.

Як відомо, знаменитість також має ще три особняки в Лос-Анджелесі і будинок у Лондоні.

Фокус раніше писав про те, що Адель взяла будинок в іпотеку і виплачуватиме по 227 тисяч доларів у найближчі тридцять років.