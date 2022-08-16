"Великолепный век Адель". Певица украсила обложку Elle США

В частности, знаменитость раскрыла планы на личную жизнь.

34-летняя британская певица Адель стала героиней сентябрьского выпуска американского глянца Elle. Артистка рассказала о своем "ковидном" периоде в концертной деятельности, личной жизни и недавних громких скандалах.

В кавер-стори журнала певица предстала в объективе итальянско-американского фотографа Марио Сорренти. Во время фотосессии звезда сцены примеряла шубу Pologeorgis, платье Fendi, шубу YSL, блузку Givenchy и украшения Cartier. Однако Адель продемонстрировала и более обычные образы – джинсы Levi's и т.д.

[ + – ] Адель в новой фотосессии

"Звезда обложки в сентябре 2022 #Адель пообщалась с ELLE, чтобы поделиться историями некоторых своих хитов❤️", — отметили журналисты издания

34-летняя британская певица предстала на фото с распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.

В частности, Адель рассказала о ближайших планах на личную жизнь — она одержима идеей выйти замуж за своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола.

"Я никогда не была так сильно влюблена. Я одержима им" — призналась артистка, которая уже носит на руке кольцо для помолвки, подаренное ее возлюбленным.

[ + – ] Адель в новой фотосессии

"Британская певица и автор песен движется стабильной галактической траекторией с момента выпуска в 2008 году своего знаменитого дебютного альбома "19". Она выиграла 15 премий "Грэмми" и благодаря своей сокрушительной вокальной силе и нарративному мастерству приобрела такую популярность, что ее имя стало известным… В ноябре прошлого года после шестилетнего перерыва Адель выпустила свой четвертый студийный альбом "30", ставший самым продаваемым альбомом года в США", — рассказывают на сайте издания.

Отметим, что практически одновременно Адель стала лицом еще и британского глянца Elle, о чем рассказала в своих соцсетях. На обложке журнала певица предстала в белом пальто с расстегнутым декольте.

[ + – ] Адель

Напомним, на недавний концерт Адель пришли ее бывший и нынешний возлюбленные.

Также Фокус писал о роскошном имении, в котором Адель теперь будет жить вместе со своим женихом Ричем Полом. Артистка приобрела его у Сильвестра Сталлоне, однако для этого использовала возможности ипотеки.