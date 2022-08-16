"Величне століття Адель". Співачка прикрасила обкладинку Elle США

Зокрема знаменитість розкрила плани на особисте життя.

34-річна британська співачка Адель стала героїнею вересневого випуску американського глянцю Elle. Артистка розповіла про свій "ковідний" період у концертній діяльності, особисте життя та нещодавні гучні скандали.

У кавер-сторі журналу співачка постала в об’єктиві італійсько-американського фотографа Маріо Сорренті. Під час фотосесії зірка сцени приміряла перероблену шубу Pologeorgis, сукню Fendi, шубу YSL, блузу Givenchy та прикраси Cartier. Проте Адель продемонструвала і більш буденні образи — джинси Levi’s тощо.

[ + – ] Адель у новій фотосесії

"Зірка обкладинки вересні 2022 #Адель поспілкувалася з ELLE, щоб поділитися історіями деяких своїх хітів❤️", — зазначили журналісти видання

34-річна британська співачка постала на фото з розпущеним волоссям та макіяжем з акцентом на очі.

Зокрема Адель розповіла про найближчі плани на особисте життя — вона одержима ідеєю вийти заміж за свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола.

"Я ніколи не була так сильно закохана. Я одержима ним" — зізналася артистка, яка вже носить на руці каблучку для заручин, подаровану її коханим.

[ + – ] Адель у новій фотосесії

"Британська співачка й авторка пісень рухається стабільною галактичною траєкторією з моменту випуску у 2008 році свого знаменитого дебютного альбому "19". Вона виграла 15 премій "Греммі" та завдяки своїй нищівній вокальній силі та наративній майстерності здобула таку популярність, що її ім’я стало популярним…У листопаді минулого року після шестирічної перерви Адель випустила свій четвертий студійний альбом "30", який став найбільш продаваним альбомом року в США", — розповідають на сайті видання.

Зазначимо, що практично одночасно Адель стала обличчям ще й британського глянцю Elle, про що розповіла у своїх соцмережах. На обкладинці журналу співачка постала в білосніжному пальті з розстебнутим декольте.

[ + – ] Адель

Нагадаємо, на нещодавній концерт Адель прийшли її колишній та теперішній кохані.

Також Фокус писав про розкішний маєток, у якому Адель тепер житиме разом зі своїм нареченим Річем Полом. Артистка придбала його у Сильвестра Сталлоне, проте для цього використала можливості іпотеки.