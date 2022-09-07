В Сети подозревают, что Адель тайно вышла замуж (фото)

Артистка подогрела слухи о своем новом семейном статусе.

В Сети начали активно распространяться домыслы, якобы британская певица Адель тайно вышла замуж за своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола. Об этом пишет Page Six.

Причиной слухов стали новые фото лауреатки "Эмми" с долгожданной статуэткой. На одном из снимков подписчики певицы в соцсети заметили именную игру Rummikub с ярлыком The Paul's (Семья Полов) на внешней стороне.

Фанаты артистки сразу засыпали ее приветствиями и вопросами.

"Семья Полов? Моя девочка вышла замуж?", "Адель, как всегда, держит интригу", "Поздравляю", — пишут фолловеры британской знаменитости.

[ + – ] Адель подогрела слухи о своей тайной женитьбе

Тем не менее, сама певица и ее жених официально не комментируют свой новый предполагаемый семейный статус.

34-летняя Адель и 40-летний спортивный агент активно готовились к свадьбе, поскольку звезду сцены неоднократно замечали с роскошным кольцом с бриллиантом. А сами влюбленные часто появлялись вместе на публике, в частности жених артистки сопровождал ее на интервью знаменитой журналистке Опре Уинфри.

[ + – ] Адель подогрела слухи о новом семейном статусе

В 2019 году знаменитость рассталась с бизнесменом Саймоном Конеки после семи лет отношений. От их союза подрастает 9-летний сын Анджело.

Напомним, Адель получила свою первую статуэтку "Эмми".

Также Фокус писал об интересном казусе на концерте певицы летом 2022: на ее выступление пришли бывший и нынешний возлюбленные.