Верка Сердючка прибыла в Ливерпуль на финал Евровидения-2023: первые кадры

Артист Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, показал первые снимки из Ливерпуля, где состоится конкурс песни "Евровидение-2023".

Известный украинский музыкант и пародист Андрей Данилко, более известный, как Верка Сердючка, сообщил, что прилетел в Ливерпуль. Соответствующие фотографии, на которых он позирует со сценической "мамой" Инной Белоконь, исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На снимках артисты позируют в аэропорту. Для перелета они выбрали комфортные образы. На Данилко стандартно была черная медицинская маска и кепка. Эти атрибуты уже стали частью его образа в публичном пространстве, без которых певца трудно узнать.

"Регистрация в Ливерпуле", — лаконично подписал публикацию Данилко.

Официальный аккаунт Евровидения сделал репост публикации украинского артиста в stories с подписью: "Верка в городе", а в комментариях написал: "Добро пожаловать в Ливерпуль".

Фото: Instagram @eurovision

Накануне Андрей Данилко сообщил поклонникам, что благодаря искусственному интеллекту его выступление на Евровидении-2007 с песней Lasha Tumbai можно посмотреть в видео в формате 4К. Также он подогрел интерес к конкурсу, который начался сегодня, 9 мая.

"Очень рекомендуем к просмотру старое видео, особенно учитывая то, что мы как раз на пути в Ливерпуль. Увидимся в финале Евровидения 2023 года!" — написал Данилко.

Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, Великобритании, после того, как Украина, победившая на конкурсе 2022 года с песней "Stefania" группы "Kalush Orchestra", не смогла удовлетворить требования по проведению конкурса из-за опасений безопасности, вызванных вторжением России в Украину. Великобритания будет принимать конкурс в девятый раз, в последний раз это произошло в 1998 году в Бирмингеме.

Напомним, Андрей Данилко перенес свой концерт в Таллинне и сдвинул сроки остальных выступлений своего европейского тура из-за серьезных проблем со здоровьем.

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