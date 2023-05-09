Украинские флаги и атмосфера Одессы. Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о начале "Евровидения"

Известный украинский телеведущий рассказал, чего ожидать от первого полуфинала "Евровидения" 9 мая.

Уже сегодня, 9 мая, в британском Ливерпуле состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидения 2023". Один из ведущих Церемонии открытия и самого конкурса Тимур Мирошниченко рассказал в эфире "1+1", какая атмосфера царит в городе.

Напомним, хоть Украина и победила в конкурсе "Евровидение 2022" года, но из-за войны с Россией, конкурс было решено перенести в Великобританию, участник которой занял второе место. Так что конкурс пройдет в Ливерпуле. Первый полуфинал пройдет сегодня. В нем примут участие 15 конкурсантов, в финал выйдут 10 из них.

Украина, как победительница прошлого года, автоматически оказалась в финале. В этом году нашу страну представляет дуэт TVORCHI.

"Я вот вышел недалеко от отеля и сразу увидел украинский флаг. Украинские цвета здесь повсюду. Атмосфера такая, будто я попал в Одессу. Здесь и запах моря, и чайки, которые летают повсюду. И вот этот мультинациональный колорит, который присутствует в Одессе, он присутствует также здесь. Ну, не зря, Ливерпуль и Одесса — города-побратимы", — рассказал ведущий.

Репортаж Тимура Мирошниченко из Ливерпуля

Тимур Мирошниченко рассказал, что шоу обещает быть очень зрелищным и красивым. И оно полностью посвящено Украине и ее насущным вопросам.

"С первых секунд в эфире пронизывают мурашки по телу, потому что все пропитано Украиной. Не избегают в этом году ни слова война, ни наших проблем. С первых минут возникает такая волна эмоций. Нас ожидает очень крутое шоу", — пообещал ведущий, отметив, что особенные эмоции вызывают номера, которые показывают между выступлениями, и которые наполнены украинской тематике.

Уже известно, что около 40% песен на "Евровидении 2023" будут исполняться на языках стран-участниц. Ведущий это пояснил тем, что из-за начатой РФ войны, все больше стран стремятся к самоидентификации.

По его словам жители Ливерпуля очень хорошо относятся к украинцам и когда видят украинскую символику, подходят поддержать и сказать теплые слова.

В этом году за участников Евровидения смогут голосовать даже жители тех стран, которые не принимают участие в конкурсе. Сделать это можно будет через официальное приложение "Евровидение". Россия – заблокирована.

Посмотреть первый полуфинал "Евровидения" 9 мая можно на официальном сайте конкурса в YouTube. Также прямой эфир можно посмотреть в приложении "Дія", в разделе "Дія.TV".

Напомним, в Ливерпуль уже прибыла Верка Сердючка, участница "Евровидения" в 2007 году. Номер артиста Андрея Данилко до сих пор остается одним из самых популярных в истории конкурса.