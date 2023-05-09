"Евровидение 2023". Какие песни исполнят участники первого полуфинал

Представители Украины, группа TVORCHI, автоматически вышли в финал, так как в прошлом году наша страна победила на конкурсе.

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Сегодня, 9 мая, в британском Ливерпуле состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение", который проходит от имени Украины. Всего в этом году в конкурсе примут участие 37 стран. Об этом пишет Deadline.

Украину на конкурсе представляет группа TVORCHI, которая стала победителем Национального отбора. А так как наша страна победила в прошлом году, то представители Украины автоматически проходят в финал конкурса.

В первом полуфинале выступят 15 конкурсантов, в финал выйдут 10 из них.

Интересно, но победу пока прогнозируют представительнице Швеции Лорин, которая уже побеждала на "Евровидении" в 2012 году.

На втором месте, может оказаться представитель Финляндии Käärijä, а на третьем – представительница Франции La Zarra. Украинцам прогнозируют четвертое место. Интересно, но в первом полуфинале выступит авангардная группа из Хорватии, которая представить обидную для Путина песню.

Песни представлены в порядке выхода конкурсантов на сцену.

Норвегия — Алессандро Меле — Queen of Kings

Алессандро Меле — Queen of Kings

Мальта — The Busker Dance — Our Own Party

The Busker Dance — Our Own Party

Сербия — Люк Блэк — Samo mi se spava

Люк Блэк — Samo mi se spava

Латвия — Sudden Lights — Aijā

Sudden Lights — Aijā

Португалия — Mimicat — Ai coração

Mimicat — Ai coração

Ирландия — Wild Youth — We Are One

Wild Youth — We Are One

Хорватия — Let 3 — Mama ŠČ

Let 3 — Mama ŠČ

Швейцария — Ремо Форрер Watergun

Ремо Форрер Watergun

Израиль — Ноа Кирелл — Unicorn

Ноа Кирелл — Unicorn

Молдова — Паша Парфений — Soarele și luna

Паша Парфений — Soarele și luna

Швеция — Лорин — Tattoo

Лорин — Tattoo

Азербайджан — TuralTuranX — Tell Me More

TuralTuranX — Tell Me More

Чехия — Vesna — My Sister’s Crown

Vesna — My Sister"s Crown

Нидерланды — Миа Николаи и Дион Купер — Burning Daylight

Миа Николаи и Дион Купер — Burning Daylight

Финляндия — Käärijä — Cha Cha Cha

Käärijä - Cha Cha Cha

Напомним, на "Евровидении-2022" победила группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Но из-за полномасштабного вторжения РФ в нашу страну право проведения конкурса было передано Великобритании, так как их представитель занял второе место на конкурсе. "Евровидение 2023" будет проведено от имени Украины.