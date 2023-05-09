"Євробачення 2023". Які пісні виконають учасники першого півфіналу
Представники України, гурт TVORCHI, автоматично вийшли у фінал, оскільки минулого року наша країна перемогла на конкурсі.
Сьогодні, 9 травня, у британському Ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення", що проходить від імені України. Загалом цього року у конкурсі візьмуть участь 37 країн. Про це пише Deadline.
Україну на конкурсі представляє гурт TVORCHI, який став переможцем Національного відбору. Оскільки наша країна перемогла минулого року, то представники України автоматично проходять у фінал конкурсу.
У першому півфіналі виступатимуть 15 конкурсантів, у фінал вийдуть 10 із них.
Цікаво, але перемогу поки що прогнозують представниці Швеції Лорін, яка вже перемагала на "Євробаченні" у 2012 році.
На другому місці може опинитися представник Фінляндії Käärijä, а на третьому – представниця Франції La Zarra. Українцям прогнозують четверте місце. Цікаво, але в першому півфіналі виступить авангардний гурт із Хорватії, який презентуватиме образливу для Путіна пісню.
Пісні представлені у порядку виходу конкурсантів на сцену.
Норвегія — Алессандро Меле — Queen of Kings
Мальта — The Busker Dance — Our Own Party
Сербія — Люк Блек — Samo mi se spava
Латвія — Sudden Lights — Aijā
Португалія — Mimicat — Ai coração
Ірландія — Wild Youth — We Are One
Хорватія — Let 3 — Mama ŠČ
Швейцарія — Ремо Форрер Watergun
Ізраїль — Ноа Кірелл — Unicorn
Молдова — Паша Парфеній — Soarele și luna
Швеція — Лорін — Tattoo
Азербайджан — TuralTuranX — Tell Me More
Чехія — Vesna — My Sister's Crown
Нідерланди — Міа Ніколаї і Діон Купер — Burning Daylight
Фінляндія — Käärijä — Cha Cha Cha
Нагадаємо, на "Євробаченні-2022" переміг гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". Але через повномасштабне вторгнення РФ до нашої країни право проведення конкурсу було передано Великобританії, оскільки їх представник посів друге місце на конкурсі. "Євробачення 2023" буде проведено від імені України.