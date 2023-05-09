"Євробачення 2023". Які пісні виконають учасники першого півфіналу

Представники України, гурт TVORCHI, автоматично вийшли у фінал, оскільки минулого року наша країна перемогла на конкурсі.

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Сьогодні, 9 травня, у британському Ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення", що проходить від імені України. Загалом цього року у конкурсі візьмуть участь 37 країн. Про це пише Deadline.

Україну на конкурсі представляє гурт TVORCHI, який став переможцем Національного відбору. Оскільки наша країна перемогла минулого року, то представники України автоматично проходять у фінал конкурсу.

У першому півфіналі виступатимуть 15 конкурсантів, у фінал вийдуть 10 із них.

Цікаво, але перемогу поки що прогнозують представниці Швеції Лорін, яка вже перемагала на "Євробаченні" у 2012 році.

На другому місці може опинитися представник Фінляндії Käärijä, а на третьому – представниця Франції La Zarra. Українцям прогнозують четверте місце. Цікаво, але в першому півфіналі виступить авангардний гурт із Хорватії, який презентуватиме образливу для Путіна пісню.

Пісні представлені у порядку виходу конкурсантів на сцену.

Норвегія — Алессандро Меле — Queen of Kings

Алессандро Меле — Queen of Kings

Мальта — The Busker Dance — Our Own Party

The Busker Dance — Our Own Party

Сербія — Люк Блек — Samo mi se spava

Люк Блек — Samo mi se spava

Латвія — Sudden Lights — Aijā

Sudden Lights — Aijā

Португалія — Mimicat — Ai coração

Mimicat — Ai coração

Ірландія — Wild Youth — We Are One

Wild Youth — We Are One

Хорватія — Let 3 — Mama ŠČ

Let 3 — Mama ŠČ

Швейцарія — Ремо Форрер Watergun

Ремо Форер Watergun

Ізраїль — Ноа Кірелл — Unicorn

Ноа Кірелл — Unicorn

Молдова — Паша Парфеній — Soarele și luna

Паша Парфеній — Soarele și luna

Швеція — Лорін — Tattoo

Лорін — Tattoo

Азербайджан — TuralTuranX — Tell Me More

TuralTuranX — Tell Me More

Чехія — Vesna — My Sister's Crown

Vesna — My Sister's Crown

Нідерланди — Міа Ніколаї і Діон Купер — Burning Daylight

Міа Ніколаї та Діон Купер — Burning Daylight

Фінляндія — Käärijä — Cha Cha Cha

Käärijä — Cha Cha Cha

Нагадаємо, на "Євробаченні-2022" переміг гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". Але через повномасштабне вторгнення РФ до нашої країни право проведення конкурсу було передано Великобританії, оскільки їх представник посів друге місце на конкурсі. "Євробачення 2023" буде проведено від імені України.