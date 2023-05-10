Король Чарльз III и королева Камилла неожиданно появились на полуфинале "Евровидения-2023"

Недавно коронованные король и королева неожиданно появились в полуфинале конкурса песни "Евровидение" в небольшом камео на канале BBC One.

Королевские фанаты были рады видеть 74-летнего короля Чарльза III и 75-летнюю королеву Камиллу в предварительно записанном видео, когда вчера вечером в Ливерпуле стартовал полуфинал "Евровидения-2023".

Члены королевской семьи фигурируют в начальных титрах фильма "Добро пожаловать в Ливерпуль", в котором рассказывается о мальчике из северо-западного города, который узнает, что его родной город принимает конкурс песни в 2023 года.

Недавно коронованные король и королева, у которых были очень загруженные выходные после субботней церемонии коронации, по понятным причинам не смогли лично присутствовать на мероприятии этим вечером. Однако вполне вероятно, что они будут смотреть дома, поскольку король сказал 25-летней Мэй Мюллер, выступающей от Великобритании, что он будет "подстрекать ее" из дома.

Напомним, две недели назад король Чарльз III и королева-консорт Камилла открыли сцену "Евровидения-2023".

В этом году конкурс песни состоится в Ливерпуле, после того, как Украина, победившая на конкурсе 2022 года с песней "Stefania" группы "Kalush Orchestra", не смогла удовлетворить требования по проведению конкурса из-за опасений безопасности, вызванных вторжением России в Украину. Великобритания будет принимать конкурс в девятый раз, в последний раз это произошло в 1998 году в Бирмингеме.

Также Фокус писал, что стало известно, какие страны прошли в следующий тур.