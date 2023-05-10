Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на свидание в Санта-Монике (фото)

Влюбленная пара выглядела очень счастливой.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес была замечена на свидании со своим мужем, 50-летним актером и режиссером Беном Аффлеком. Звездна пара, держась за руки, прогуливалась в Санта-Монике, Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Аффлек держал во второй руке кофе со льдом, а у Лопес был горячий кофе в маленьком стаканчике.

Для прогулки Джей Ло выбрала черную облегающую водолазку с длинными рукавами, которую она заправила в расклешенные светло-голубые джинсы с высокой талией. Свой образ она дополнила бежевыми туфлями с заклепками на платформе. Знаменитая актриса собрала волосы в высокий пучок. Солнцезащитные очки в золотой оправе, большая сумка Christian Dior, золотые украшения и наручные часы завершили образ Дженнифер.

Ее оскароносный супруг носил более повседневный образ. Бен надел темно-синюю куртку поверх синего худи, добавил джинсы и кроссовки Nike со шнуровкой.

Американская певица и голливудский актер поженились летом 2022. Общих детей у звездной пары нет, однако они воспитывают наследников от предыдущих союзов. До женитьбы на Джей Ло Бен Аффлек был в официальных отношениях с Дженнифер Гарнер. Тем временем певица была замужем за Марком Энтони.

Также Фокус писал об условии, при котором Джей Ло уйдет от Бена Аффлека.