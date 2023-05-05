Дженнифер Лопес назвала условие, при котором бросит Бена Аффлека
Звездные супруги заключили брак летом 2022 года.
53-летняя американская певица Дженнифер Лопес заявила, что бросила бы Бена Аффлека, если бы узнала о его измене. Об этом пишет Page Six.
Звезда сцены призналась, что расторгла бы свой брак с Беном Аффлеком, если бы когда-нибудь узнала, что он изменял ей с подругой. Когда ее спросили, будет ли певица жестокой или рациональной в такой ситуации, она ответила, что выбрала бы "уйти".
На шоу The View ее спросили, каким будет ответ артистки, если она узнает, что ее муж изменил ей, как актер Том Сандовал. Новости о том, что Том Сандовал якобы изменял Ариане Мэдикс с их коллегой Ракель Левисс после девяти лет совместной жизни, захватили заголовки газет в марте 2023.
"Я думаю, я бы просто ушла", — сказала Дженнифер во время шоу. В ответ на ее ответ Вупи Голдберг сказала: "Зачем тратить время?" Затем Дженнифер добавила: "Ты знаешь все, что тебе нужно знать. Что еще вам нужно знать?"
Певица и оскароносный Аффлек сначала встречались еще в 2002 году, но в конце концов расстались в 2004, прежде чем окончательно пожениться в 2022.
Ранее Бен был женат на Дженнифер Гарнер. У них трое общих детей: дочь Вайолет Энн (родилась в декабре 2005 года), Серафина Роуз Элизабет (родилась в январе 2009 года) и сын Сэмюэль Гарнер (родился в феврале 2012 года).
У Дженнифер Лопес от бывшего мужа Марка Энтони есть близнецы Эмма и Макс.
Напомним, почему Бен Аффлек не пришел поддержать Дженнифер Лопес на Met Gala 2023.
Также Фокус писал о новом роскошном образе Дженнифер Лопес.