Дженнифер Лопес назвала условие, при котором бросит Бена Аффлека

Звездные супруги заключили брак летом 2022 года.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес заявила, что бросила бы Бена Аффлека, если бы узнала о его измене. Об этом пишет Page Six.

Звезда сцены призналась, что расторгла бы свой брак с Беном Аффлеком, если бы когда-нибудь узнала, что он изменял ей с подругой. Когда ее спросили, будет ли певица жестокой или рациональной в такой ситуации, она ответила, что выбрала бы "уйти".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

На шоу The View ее спросили, каким будет ответ артистки, если она узнает, что ее муж изменил ей, как актер Том Сандовал. Новости о том, что Том Сандовал якобы изменял Ариане Мэдикс с их коллегой Ракель Левисс после девяти лет совместной жизни, захватили заголовки газет в марте 2023.

"Я думаю, я бы просто ушла", — сказала Дженнифер во время шоу. В ответ на ее ответ Вупи Голдберг сказала: "Зачем тратить время?" Затем Дженнифер добавила: "Ты знаешь все, что тебе нужно знать. Что еще вам нужно знать?"

Певица и оскароносный Аффлек сначала встречались еще в 2002 году, но в конце концов расстались в 2004, прежде чем окончательно пожениться в 2022.

Ранее Бен был женат на Дженнифер Гарнер. У них трое общих детей: дочь Вайолет Энн (родилась в декабре 2005 года), Серафина Роуз Элизабет (родилась в январе 2009 года) и сын Сэмюэль Гарнер (родился в феврале 2012 года).

У Дженнифер Лопес от бывшего мужа Марка Энтони есть близнецы Эмма и Макс.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Напомним, почему Бен Аффлек не пришел поддержать Дженнифер Лопес на Met Gala 2023.

Также Фокус писал о новом роскошном образе Дженнифер Лопес.