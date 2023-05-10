Холли Бейли произвела фурор в струящемся платье на премьере "Русалочки"

Холли Бейли превратилась в Ариэль на синей ковровой дорожке премьеры "Русалочки".

22-летняя американская певица, автор песен и актриса Холли Бейли, которая играет принцессу Disney, появилась на премьере "Русалочки" в роскошном платье. Об этом пишет PageSix.

Актриса, прославившаяся тем, что стала первой темнокожей актрисой, сыгравшей русалочку Ариэль в грядущем римейке одной из самых популярных сказочных историй студии Disney, была одета в сшитое на заказ платье от Valdrin Sahiti без бретелек, напоминающее брызги воды.

Блестящий металлический дизайн даже включал чашечки в форме ракушек, намекая на фиолетовый топ Ариэль.

Албанский модельер, поклонниками которого являются Бейонсе, Пэрис Хилтон, Кайли Дженнер и Хлоя Кардашьян, поделился в своем Instagram-аккаунте видео с переливающимся платьем, и его подписчики пришли в восторг.

"Лучшего платья и быть не могло. Исключительно", — написал один из них.

Хайди Клум, Мелисса Маккарти, Карди Би и Джон Стамос также вышли на синюю дорожку долгожданной мировой премьеры.

Напомним, Холли Бейли показала куклу, которая является точной копией ее героини вплоть до родинки над бровью.

Ранее Фокус писал, что команда фильма долго не могла найти актера на роль принца. Сначала в картину позвали Гарри Стайлза, но тот вежливо отказался. В конце концов на главную мужскую роль взяли начинающего актера Джону Хауэр-Кинга.