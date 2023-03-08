Холли Бейли, сыгравшая темнокожую русалочку Ариэль, похвасталась игрушечной копией себя

По словам актрисы, она буквально задыхается от восторга, видя эту куклу.

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22-летняя американская певица, автор песен и актриса Холли Бейли, прославившаяся тем, что стала первой темнокожей актрисой, сыгравшей русалочку Ариэль в грядущем римейке одной из самых популярных сказочных историй студии Disney, показала своим 4,1 млн подписчиков в Instagram куклу, которая является точной копией ее героини вплоть до родинки над бровью.

"Я буквально задыхаюсь, потому что это так много для меня значит. И иметь того, кто похож на меня, это мой любимый персонаж Диснея, это очень сюрреалистично", – говорит актриса, которая предстала перед поклонниками в ярко-розовом костюме, рукава которого отделаны перьями.

"Маленькая девочка во мне щипает себя прямо сейчас! У меня есть своя кукла русалочка Ариэль! Я не могу поверить, как сильно она запечатлела мою версию этого культового персонажа. Сейчас пойду плакать…", – написала Хейли в соцсети.

[ + – ] Так выглядит темнокожая русалочка Ариэль в виде куклы Фото: @fentyeol/twitter

Отметим, что девушка давно в шоу-бизнесе. Она – участница дуэта Chloe x Halle, где, кроме нее, поет и ее сестра Хлоя. На певческую карьеру ее благословила лично Бейонсе.

Римейк классического анимационного фильма 1989 года должен выйти в кинотеатрах 26 мая. Персонаж Бейли поддался критике, поскольку многие зрители считают, что политкорректность зашла слишком далеко, покусившись на классику. По словам Холли, она чувствует "непреодолимое давление".

В то время как новая адаптация вызвала множество дискуссий с критикой производства Диснея, включая художественный выбор, сделанный режиссерами и аниматорами, выпуск "Русалочки" вызвал столь же значительную поддержку, особенно со стороны тех, кто рад видеть себя в роли культовой диснеевской принцессы. Речь идет о темнокожих поклонниках сказки.

Ранее Фокус писал, что команда фильма долго не могла найти актера на роль принца. Сначала в картину позвали Гарри Стайлза, но тот вежливо отказался. В конце концов на главную мужскую роль взяли начинающего актера Джону Хауэр-Кинга.