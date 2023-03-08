Голлі Бейлі, яка зіграла темношкіру русалоньку Аріель, похвалилася іграшковою копією себе

За словами акторки, вона буквально задихається від захоплення, бачачи цю ляльку.

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22-річна американська співачка, авторка пісень та акторка Голлі Бейлі, яка прославилася тим, що стала першою темношкірою акторкою, яка зіграла русалоньку Аріель у майбутньому римейку однієї з найпопулярніших казкових історій студії Disney, показала своїм 4,1 млн підписникам в Instagram ляльку, яка є точною копією її героїні аж до родимки над бровою.

"Я буквально задихаюся, тому що це так багато для мене означає. І мати того, хто схожий на мене, це мій улюблений персонаж Діснея, це дуже сюрреалістично", — каже акторка, яка постала перед шанувальниками у яскраво-рожевому костюмі, рукави якого оздоблені пір'ям.

"Маленька дівчинка в мені щипає себе прямо зараз! У мене є своя лялька русалонька Аріель! Я не можу повірити, як сильно вона відтворила мою версію цього культового персонажа. Зараз піду плакати…" — написала Голлі в соцмережі.

[ + – ] Так виглядає темношкіра русалонька Аріель у вигляді ляльки Фото: @fentyeol/twitter

Зазначимо, що дівчина давно у шоу-бізнесі. Вона — учасниця дуету Chloe x Halle, де, окрім неї, співає та її сестра Хлоя. На співочу кар'єру її благословила особисто Бейонсе.

Римейк класичного анімаційного фільму 1989 року має вийти у кінотеатрах 26 травня. Персонаж Бейлі піддався критиці, оскільки багато глядачів вважають, що політкоректність зайшла надто далеко, зазіхнувши на класику. За словами Голлі, вона відчуває "непереборний тиск".

У той час як нова адаптація викликала безліч дискусій з критикою виробництва Діснея, враховуючи художній вибір, зроблений режисерами й аніматорами, випуск "Русалоньки" викликав таку ж значну підтримку, особливо з боку тих, хто радий бачити себе в ролі культової діснеївської принцеси. Йдеться про темношкірих шанувальників казки.

Раніше Фокус писав, що команда фільму довго не могла знайти актора на роль принца. Спочатку картину покликали Гаррі Стайлса, але той чемно відмовився. Зрештою на головну чоловічу роль взяли актора-початківця Джону Хауер-Кінга.