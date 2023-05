В Нью-Йорке показали самый высокий и дорогой пентхаус в мире (видео)

Стоимость апартаментов 250 миллионов долларов.

Журналисты показали самый высокий и самый дорогой пентхаус в мире под названием The One Above All Else. Он расположен в небоскребе Central Park Tower в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Чтобы продемонстрировать свои предложения, агент по листингу пригласил ютубера Энеса Йилмазера для съемок подробного тура. И показал впечатляющие апартаменты, в которых, кроме прочего, имеется специальная комната с телескопами.

Небоскреб с жилыми апартаментами носит название Central Park Tower. И именно здесь на высоте 432 метров расположен самый высокий и дорогой пентхаус в мире. Который называется "Один над всеми" (The One Above All Else). Приобрести его можно за 250 миллионов долларов.

За эти деньги покупатель получит семь спален, восьмиметровые потолки, панорамные окна с шикарным видом на Нью-Йорк, несколько зон отдыха, ванную комнату с видом на Центральный парк и специальную комнату с телескопами для наблюдения за звездами. Пентхаус расположен на трех этажах и оборудован двумя частными лифтами.

Блогер говорит, что никогда ничего подобного не видел и отмечает, что из пентхауса виден весь Центральный парк и даже север штата Нью-Йорк.

А из окон на юге можно рассмотреть Статую Свободы вдалеке.

На строительство небоскреба Central Park Tower ушло почти два десятилетия, а строительство обошлось в 3 миллиарда долларов.

Всего в небоскребе 179 квартир. Существует также частный клуб, к которому могут получить доступ только владельцы апартаментов.

Чтобы башня не раскачивалась при сильном ветре, архитекторы установили на 137-м этаже самый большой и тяжелый в мире регулируемый демпфер. Эта механическая конструкция весом около 1200 тонн помогает поглощать вибрации.

Кроме того, на 100-м этаже есть бальный зал на 300 человек, сигарный салон, винный зал, частный бар и ресторан с меню, составленным шеф-поварами, отмеченными звездами Мишлен.

В настоящее время в Central Park Tower все еще доступны 11 квартир по цене от 6,5 до 62,5 миллиона долларов.

Ну и самый дорогой пентхаус пока не куплен.

