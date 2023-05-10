После коронации Чарльза III. Принцесса Анна появилась на публике в образе кофейного цвета

Сестра короля Чарльза посетила чайную вечеринку в Букингемском саду.

В Великобритании продолжаются коронационные мероприятия. И одним из них стал прием в саду Букингемского дворца. Главными его звездами стали Кейт Миддлтон и Софи, герцогиня Эдинбургская. Однако принцесса Анна, младшая сестра короля Чарльза, также присутствовала и выглядела очень элегантно. Об этом пишет Daily Mail.

Для вечеринки, которую устроили для волонтеров со всей страны, 72-летняя принцесса Анна выбрала платье и пальто кремово-кофейного оттенка с узором пейсли и дополнила образ перчатками в тон. Как обычно делала ее мать. Королева Елизавета, которой постоянно приходилось пожимать руки, практически не появлялась на публике без перчаток.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

На вечеринках в саду Букингемского дворца существует свой дресс-код. Это обычно платья длиной ниже колена и шляпки.

Так что принцесса Анна не забыла и про этот аксессуар. Она была в шляпке с украшением из перьев. И добавила к своему образу шика выбрав жемчужное ожерелье и серьги с жемчугом.

Принцесса Анна дополнила свой образ жемчужными украшениями Фото: Getty Images

А Кейт Миддлтон и Софи Уэссекская решили появиться на приеме в парных образах. Они обе выбрали наряды в которых уже появлялись на скачках в Аскоте, но в разные годы. Голубые платья разных оттенков они дополнили шляпками одинакового фасона с искусственными цветами. И подобрали эффектные украшения.

Напомним, на коронации короля Чарльза принцесса Анна получила важное назначение. И единственная из членов королевской семьи возвращалась в Букингемский дворец верхом.

Она была в брюках, треуголке с плюмажем и военной форме. Принцесса пошутила, что это избавило ее от необходимости подбирать себе подходящий к такому событию, как коронация наряд.

На коронации присутствовал и принц Гарри, правда, он покинул Великобританию сразу после церемонии, даже не успев пообщаться со своей семьей.

Журналисты подсчитали, что он пробыл на родине чуть более суток. Причем он так спешил в США, что даже улетел на коммерческом рейсе, тогда как он обычно предпочитает частные самолеты.