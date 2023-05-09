Принц Гарри не общался с братом и отцом во время коронации

Хотя принц и "заскочил" в Букингемский дворец, но у него не было шансов даже на короткую беседу с братом и отцом, так быстро он покинул Великобританию.

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Появление принца Гарри, несмотря на анонс, все равно стало сюрпризом, так же как и его стремительное отбытие. Он пробыл в Лондоне чуть больше суток. И так и не успел пообщаться с отцом и братом. Об этом пишет Daily Mail.

Герцог прибыл в Лондон коммерческим рейсом и улетел также коммерческим рейсом, но уже другой авиакомпании. Однако журналисты подсчитали, что он успел заехать в Букингемский дворец. Правда, не для встречи с ближайшими родственниками.

Он покинул Вестминстерское аббатство в 13.15 и прибыл в аэропорт Хитроу через 30 минут, чтобы успеть вернуться в Калифорнию на день рождения сына Арчи.

Принц Гарри провел в Букингемском дворце менее получаса перед отъездом

Принц Гарри на коронации Фото: Getty

Источники сообщили, что он не видел семью по "практическим" причинам, так как они были слишком заняты.

По сообщению The Telegraph, он отправился во дворец по "логистическим причинам", чтобы укрыться от глаз общественности после двухчасовой церемонии, и не разговаривал ни с кем из членов семьи.

Это произошло после того, как король Чарльз III, как сообщается, выразил сожаление по поводу приглашения принца Гарри и поднял тост "за тех, кого не было" во время праздничного обеда королевской семьи. Он пожелал своему внуку Арчи счастливого дня рождения "где бы он ни был".

Принц Гарри не присоединился к королевской семье для официальных портретов, не вышел на балкон, чтобы поприветствовать народ и не посетил коронационный концерт, на котором выступали Кэти Перри и Лайонел Ричи.

На коронации он сидел в третьем ряду, вместе со своими кузинами принцессами Беатрис и Евгенией, а также их супругами. Чтецы по губам даже выяснили о чем он говорил: обсуждал свое возвращение в США.

Принц Гарри на коронации Фото: Getty Images

Известно, что принц Гарри впервые после своего отъезда посетил Букингемский дворец после похорон королевы в сентябре прошлого года.

Ранее в этом году он был в Великобритании для участия в судебных заседаниях, но, как известно, он не видел короля Чарльза III или принца Уильяма.

На коронации принц Гарри был в черном костюме-тройке , который дополнил своими медалями, полученными за службу в Афганистане, юбилейными наградами и звездой Королевского Викторианского ордена. Выбор его наряда тоже стал своего рода заявлением. Он не воспользовался услугами английских портных и выбрал костюм от французского бренда Диор.