Чтец по губам выяснил, о чем говорил принц Гарри во время коронации

Принц Гарри сидел в третьем ряду и общался с принцессами Беатрис и Евгенией.

Related video

Принц Гарри все-таки пришел на коронацию отца, короля Чарльза, и даже сидел в третьем ряду, рядом со своими кузинами, принцессами Беатрис и Евгенией. Он общался с ними и с их супругами: Джеком Бруксбэнком и Эдоардо Мапелли Моцци. И чтецы по губам выяснили, о чем именно. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперт Жаки Пресс рассказала, что, по ее мнению, принц, прибывший в Великобританию в пятницу утром из Калифорнии, сказал мужу принцессы Евгении "Это забавно, ммм интересно".

А на неизвестный вопрос мистера Бруксбэнка принц Гарри ответил: "Примерно без четверти четыре?".

Затем мистер Бруксбэнк ответил: "О, правда, когда?" на что герцог Сассекский ответил: "Я думаю, что завтра…".

Принц Гарри перед коронацией общался с супругами своих кузин

Теперь журналисты гадают, о чем шла речь и что должно произойти 7 мая.

Также принц Гарри приветливо здоровался с собравшимися у Вестминстерского аббатства людьми, сказав одному из них: "Доброе утро, как дела?", а кто-то из толпы сообщил принцу, что он шикарно выглядит.

Герцог Сассекский сидел между мужем принцессы Евгении Джеком Бруксбэнком и принцессой Александрой, двоюродной сестрой покойной королевы.

К ним присоединились дочери принца Эндрю Евгения и Беатрис, а также ее муж Эдоардо Мапелли Моцци. Прямо перед принцем Гарри сидела его тетя, принцесса Анна.

Принц Гарри сидел рядом с кузинами в третьем ряду Фото: Getty Images

Перед тем, как зайти, принц Гарри и принцесса Беатрис прогулялись у Вестминстерского аббатства.

Сообщается, что принц Гарри был приглашен сегодня на обед в Букингемский дворец после исторической коронации его отца короля Карла III.

Однако пока неизвестно, согласится ли 38-летний герцог Сассекский, учитывая, что он, как ожидается, поспешит вернуться в Калифорнию, чтобы воссоединиться со своей женой Меган Маркл, чтобы отпраздновать четвертый день рождения их сына Арчи.

Приглашение было воспринято многими как оливковая ветвь от Чарльза после того, как принц Гарри опубликовал свои скандальные мемуары "Запасной".

Надо отметить, что только старшие работающие члены королевской семьи сидели в первом ряду на исторической церемонии: принц Уильям, Кейт Миддлтон, а также их дети, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Принцу Джорджу была отведена важная роль: он стал одним из четырех пажей своего дедушки и нес его мантию. СМИ уже отметили, что это отлично продемонстрировало отношение короля Чарльза к своему внуку, который когда-нибудь и сам станет королем.