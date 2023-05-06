Читачка за губами з'ясувала, про що говорив принц Гаррі під час коронації

Принц Гаррі сидів у третьому ряду й спілкувався з принцесами Беатріс і Євгенією.

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Принц Гаррі таки прийшов на коронацію батька, короля Чарльза, і навіть сидів у третьому ряду, поряд зі своїми кузинами, принцесами Беатріс і Євгенією. Він спілкувався з ними та з їхніми чоловіками: Джеком Бруксбенком і Едоардо Мапеллі Моцці. І читачі за губами з'ясували, про що саме. Про це пише Daily Mail.

Експертка Жакі Прес розповіла, що, на її думку, принц, який прибув до Великобританії в п'ятницю вранці з Каліфорнії, сказав чоловікові принцеси Євгенії: "Це кумедно, ммм цікаво".

А на невідоме запитання містера Бруксбенка принц Гаррі відповів: "Приблизно за чверть четверта?"

Потім містер Бруксбенк відповів: "О, правда, коли?" — на що герцог Сассекський відповів: "Я думаю, що завтра...".

Принц Гаррі перед коронацією спілкувався з чоловіками своїх кузин

Тепер журналісти гадають, про що йшлося та що має відбутися 7 травня.

Також принц Гаррі привітно вітався з людьми, що зібралися біля Вестмінстерського абатства, сказавши одному з них: "Доброго ранку, як справи?" — а хтось із натовпу повідомив принцу, що він має шикарний вигляд.

Герцог Сассекський сидів між чоловіком принцеси Євгенії Джеком Бруксбенком і принцесою Олександрою, двоюрідною сестрою покійної королеви.

До них приєдналися дочки принца Ендрю Євгенія та Беатріс, а також її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці. Перед принцом Гаррі сиділа його тітка, принцеса Анна.

Принц Гаррі сидів поруч із кузинами в третьому ряду Фото: Getty Images

Перед тим, як зайти, принц Гаррі та принцеса Беатріс прогулялися біля Вестмінстерського абатства.

Повідомляється, що принца Гаррі було запрошено сьогодні на обід до Букінгемського палацу після історичної коронації його батька короля Карла III.

Однак поки що невідомо, чи погодиться 38-річний герцог Сассекський, враховуючи, що він, як очікується, поспішає повернутися до Каліфорнії, щоб возз'єднатися зі своєю дружиною Меган Маркл, аби відсвяткувати четвертий день народження сина Арчі.

Запрошення багацько хто сприйняв, як оливкову гілку від Чарльза після того, як принц Гаррі опублікував свої скандальні мемуари "Запасний".

Треба зазначити, що тільки старші члени королівської сім'ї сиділи в першому ряду на історичній церемонії: принц Вільям, Кейт Міддлтон, а також їхні діти, принцеса Шарлотта й принц Луї.

Принцу Джорджу була відведена важлива роль: він став одним із чотирьох пажів свого дідуся та ніс його мантію. ЗМІ вже зазначили, що це чудово продемонструвало ставлення короля Чарльза до свого онука, який колись і сам стане королем.