Оскароносную актрису Сьюзан Сарандон арестовали: в чем причина

Актрису не впервые увозят в полицию из-за ее активной гражданской позиции.

76-летняя американская киноактриса Сьюзан Сарандон арестована на акции протеста у Капитолия штата Нью-Йорк, на которой присутствующие выступали за повышение минимальной заработной платы для работников ресторанов, получающих чаевые, сообщает News Channel 13.

По информации журналистов, законодатели штата Нью-Йорк готовятся увеличить минимальную заработную плату до 17 долларов в час, однако работники ресторанов исключены из этого нового закона.

Сарандон оказалась в числе восьми активистов движения "Единая справедливая заработная плата", которых арестовали.

Репортер Spectrum 1 Albany Кейт Лиза поделилась видео в Twitter, на котором активисты, в том числе бывший кандидат в вице-губернаторы Нью-Йорка Ана Мария Арчила, скандируют в зале Капитолия штата: "Одна справедливая заработная плата!"

Они также попытались развесить большой розовый транспарант в вестибюле, прежде чем их арестовали за хулиганство. После оформления всех документов и выдачи предписаний всех арестованных отпустили.

В последний раз, когда штат Нью-Йорк повышал минимальную заработную плату в 2016 году до 15 долларов, в отчете утверждалось, что заработная плата работников, получающих чаевые, упала на 25%.

Перед арестом Сарандон выступила на митинге, где настаивала на том, насколько важны эти работники.

"Они очень, очень важны, и к ним нужно относиться с достоинством не только из-за непосильного труда, который они выполняют, но и из-за того, что они должны делать, чтобы общаться, понимать и быть терпеливыми, а также во всем, что связано с успешным бизнесом, – подчеркнула актриса.

Буквально за несколько дней до этого Сарандон поддержала забастовку Гильдии сценаристов Америки.

Это – не первый арест актрисы. В июне 2018 года ее задержали во время протестов "Женщины не подчиняются" в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была арестована вместе с 575 другими людьми, протестовавшими против иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

Наряду с активной общественной жизнью Сарандон продолжает сниматься. Совсем недавно она закончила работу над картиной "Может быть, я согласна" с Дайан Китон, Уильямом Х. Мэйси, Ричардом Гиром и Эммой Робертс. А 18 августа в прокат выходит фильм "Синий жук", где она сыграла героиню по имени Виктория Корд.

Сьюзан Сарандон – обладательница "Оскара". Среди ее самых известных работ – картины "Мачеха", "Ноэль", "Давайте потанцуем", "Любовь и сигареты", "Зачарованная", "Уолл-стрит: Деньги не спят", "Облачный атлас".

Ранее Фокус писал, что два года назад Сарандон призналась, что ищет мужчину или женщину для новых отношений.