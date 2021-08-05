"Ради приключений": Сьюзан Сарандон призналась, что ищет мужчину или женщину для отношений

74-летняя голливудская кинозвезда сообщила, что готова к новому роману спустя 12 лет после расставания с Тимом Роббинсом

Сьюзан Сарандон рассказала, что готова к новым отношениям и хотела, чтобы рядом с ней был спутник жизни, который готов к приключениям. Пол его при этом не важен. В этом она призналась изданию People.

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74-летняя звезда фильмов "Иствикские ведьмы" и "Тельма и Луиза" откровенно поговорила с журналистами, признавшись, что готова к новым отношениям.

12 лет назад она развелась с актером Тимом Роббинсом. У пары двое детей – Джек Генри и Майлз. После у актрисы был лишь короткий роман с бизнесменом Джонатаном Бриклином, однако пара рассталась в 2015 году. С той поры актриса была одинока, но хочет все изменить.

"Что касается романтических отношений, я не уверена. Может это окно уже и закрыто, но я всегда надеюсь и не отчаиваюсь. Я хотела бы иметь "попутчика", мужчину или женщину — возраст не имеет значения, но я хотела бы найти кого-то, кто готов к приключениям", — призналась Сьюзан.

[ + – ] Сьюзан Сарандон и Наоми Уоттс [ + – ] Сьюзан Сарандон и Джулия Робертс

"Я готова к новым отношениям, но карантин из-за коронавируса не способствует знакомствам с новыми людьми, так что я провожу время со своими детьми", — рассказала актриса.

Впрочем, ранее она заявляла, что одиночество ее не гнетет и ей вполне комфортно одной.

"Я получаю удовольствие от того, что могу побыть одна. Я могут жить с кем-то, но сейчас мне определенно понадобиться кто-то необычный", — заявила Сарандон и пошутила, что готова встречаться с кем угодно, лишь бы он был вакцинирован от COVID-19.

[ + – ] Сьюзан Сарандон с сыном Майлзом/Все фото: Instagram susansarandon

Напомним, Сьюзан была замужем за актером Крисом Сарандоном. Пара познакомилась еще в колледже и заключила брак в 1967 году. Пара развелась в 1979 году и Сьюзан оставила фамилию мужа, под которой уже успела сняться в нескольких фильмах.

У нее были романы с режиссером Луи Малем и музыкантом Дэвидом Боуи.

[ + – ] Сьюзан Сарандон, Шер, Мишель Пфайффер и Джек Николсон в фильме "Иствикские ведьмы""

В 1980-х она встречалась с итальянским режиссером Франко Амурри, от которого родила дочь Эву.

В 1987 году, на съемках фильма "Дархэмский бык" Сарандон познакомилась с актером Тимом Роббинсом. Они расстались в 2009 году.