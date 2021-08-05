"Заради пригод": Сьюзен Серендон зізналася, що шукає чоловіка або жінку для стосунків
74-річна голлівудська кінозірка повідомила, що готова до нового роману через 12 років після розставання з Тімом Роббінсом.
Сьюзен Серендон розповіла, що готова до нових стосунків і хотіла, щоб поряд із нею був супутник життя, який готовий до пригод. Його стать при цьому не важлива. У цьому вона зізналася виданню People.
74-річна зірка фільмів "Іствікські відьми" і "Тельма і Луїза" відверто поговорила із журналістами, зізнавшись, що готова до нових стосунків.
12 років тому вона розлучилася з актором Тімом Роббінсом. У пари двоє дітей — Джек Генрі та Майлз. Після в акторки був лише короткий роман із бізнесменом Джонатаном Брікліном, однак пара розлучилася в 2015 році. З того часу акторка була самотня, але хоче все змінити.
"Що стосується романтичних стосунків, я не впевнена. Може це вікно вже й закрите, але я завжди сподіваюся і не втрачаю надії. Я хотіла б мати "попутника", чоловіка або жінку — вік не має значення, але я хотіла б знайти когось, хто готовий до пригод", — зізналася Сьюзен.
"Я готова до нових стосунків, але карантин через коронавірус не сприяє знайомствам із новими людьми, тож я проводжу час зі своїми дітьми", — розповіла акторка.
Утім, раніше вона заявляла, що самотність її не гнітить і їй цілком комфортно одній.
"Я отримую задоволення від того, що можу побути сама. Я можуть жити з кимось, але зараз мені певно знадобитися хтось незвичайний", — заявила Серендон і пожартувала, що готова зустрічатися з ким завгодно, тільки б він був вакцинований від COVID-19.
Нагадаємо, Сьюзен була одружена з актором Крісом Серендоном. Пара познайомилася ще в коледжі й одружилася в 1967 році. Пара розлучилася в 1979 році й Сьюзен залишила прізвище чоловіка, під яким вже встигла знятися в кількох фільмах.
У неї були романи з режисером Луї Малем і музикантом Девідом Бові.
У 1980-х вона зустрічалася з італійським режисером Франко Амуррі, від якого народила дочку Еву.
У 1987 році, на зйомках фільму "Дархемський бик" Серендон познайомилася з актором Тімом Роббінсом. Вони розлучилися в 2009 році.