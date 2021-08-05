"Заради пригод": Сьюзен Серендон зізналася, що шукає чоловіка або жінку для стосунків

74-річна голлівудська кінозірка повідомила, що готова до нового роману через 12 років після розставання з Тімом Роббінсом.

Сьюзен Серендон розповіла, що готова до нових стосунків і хотіла, щоб поряд із нею був супутник життя, який готовий до пригод. Його стать при цьому не важлива. У цьому вона зізналася виданню People.

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74-річна зірка фільмів "Іствікські відьми" і "Тельма і Луїза" відверто поговорила із журналістами, зізнавшись, що готова до нових стосунків.

12 років тому вона розлучилася з актором Тімом Роббінсом. У пари двоє дітей — Джек Генрі та Майлз. Після в акторки був лише короткий роман із бізнесменом Джонатаном Брікліном, однак пара розлучилася в 2015 році. З того часу акторка була самотня, але хоче все змінити.

"Що стосується романтичних стосунків, я не впевнена. Може це вікно вже й закрите, але я завжди сподіваюся і не втрачаю надії. Я хотіла б мати "попутника", чоловіка або жінку — вік не має значення, але я хотіла б знайти когось, хто готовий до пригод", — зізналася Сьюзен.

[ + – ] Сьюзен Серендон і Наомі Воттс [ + – ] Сьюзен Серендон і Джулія Робертс

"Я готова до нових стосунків, але карантин через коронавірус не сприяє знайомствам із новими людьми, тож я проводжу час зі своїми дітьми", — розповіла акторка.

Утім, раніше вона заявляла, що самотність її не гнітить і їй цілком комфортно одній.

"Я отримую задоволення від того, що можу побути сама. Я можуть жити з кимось, але зараз мені певно знадобитися хтось незвичайний", — заявила Серендон і пожартувала, що готова зустрічатися з ким завгодно, тільки б він був вакцинований від COVID-19.

[ + – ] Сьюзен Серендон із сином Майлзом / Усі фото: Instagram susansarandon

Нагадаємо, Сьюзен була одружена з актором Крісом Серендоном. Пара познайомилася ще в коледжі й одружилася в 1967 році. Пара розлучилася в 1979 році й Сьюзен залишила прізвище чоловіка, під яким вже встигла знятися в кількох фільмах.

У неї були романи з режисером Луї Малем і музикантом Девідом Бові.

[ + – ] Сьюзен Серендон, Шер, Мішель Пфайффер і Джек Ніколсон у фільмі "Іствікські відьми"

У 1980-х вона зустрічалася з італійським режисером Франко Амуррі, від якого народила дочку Еву.

У 1987 році, на зйомках фільму "Дархемський бик" Серендон познайомилася з актором Тімом Роббінсом. Вони розлучилися в 2009 році.