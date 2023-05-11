Принц Гарри планирует визит в Великобританию для участия в судебном процессе

Принц Гарри ненадолго прилетел в Великобританию на прошлой неделе для коронации короля Чарльза III, но он собирается снова вернуться домой в июне для участия в судебном процессе.

Принц Гарри снова вернется в Великобританию в июне, когда начнется его следующий судебный процесс против прессы. Об этом пишет Hello.

За последние 7 лет герцоги Сассекский подали семь исков против медиакомпаний, как в Великобритании, так и США. Однако на этот раз принц Гарри выступит в качестве свидетеля в суде.

О чем этот судебный процесс?

Это дело против издателя Daily Mirror, Mirror Group Newspapers (MGN), в связи с обвинениями о незаконном сборе информации. Гарри впервые подал этот иск еще в 2019 году, но только сейчас он находится в суде.

В иске упоминаются статьи, опубликованные в период с 1996 по 2011 год, в которых содержится информация, предположительно полученная незаконным путем (например, путем взлома телефона). Его команда представила 148 статей в качестве доказательств, но только около 33 будут включены в судебный процесс.

Адвокаты Гарри говорят, что мишенью стали и его близкие, в том числе его отец король Чарльз и покойная телеведущая Кэролайн Флэк, с которой он некоторое время встречался.

Дело продлится шесть или семь недель и будет проходить в Высоком суде Лондона.

Почему Гарри собирается давать показания?

"Репрезентативный" выбор более широкой группы заявителей будет давать показания в качестве "проверочных испытаний". Гарри был одним из выбранных, поэтому в июне он лично даст показания против издателя. Это сделает его первым высокопоставленным членом королевской семьи, давшим показания в зале суда с 19 века.

Это также будет второе появление Гарри в Высоком суде в 2023 году после того, как в марте он неожиданно посетил предварительное слушание по отдельному судебному иску против Associated Newspapers Limited.

Актеры Майкл Тернер и Никки Сандерсон, а также бывшая жена комика Пола Уайтхауса Фиона Уайтман также будут в суде.

Что говорит Mirror Group?

MGN, входящая в состав издательства Reach, принесла извинения за незаконный сбор информации в первый день рассмотрения дела.

В судебных документах издатель признал наличие "некоторых доказательств указания третьих лиц заниматься другими видами UIG [незаконный сбор информации] в отношении каждого из истцов". Однако издатели заявили, что "полностью опровергли" заявление актера Майкла Тернера.

"MGN безоговорочно приносит извинения за все подобные случаи UIG и заверяет заявителей, что такое поведение никогда не повторится", — сказал издатель.

Юрист издателя продолжил: "Это извинение не преследует тактической цели уменьшить ущерб, MGN признает, что извинение на данном этапе не будет иметь такого эффекта, но сделано потому, что такого поведения никогда не должно было быть".

Тем не менее, MGN по-прежнему отрицает обвинения в перехвате голосовой почты в делах, рассматриваемых ею в ходе судебного разбирательства.

Почему это дело как-то связано с Пирсом Морганом?

Ожидается, что обвинения Гарри также будут касаться Пирса Моргана, который был редактором Daily Mirror с 1995 по 2004 год. Морган известен как громкий критик Сассексов. Кроме того, у него якобы была недолгая дружба с Меган до того, как она начала встречаться с Гарри.

Каковы отношения Сассексов с бульварной прессой?

Герцог очень ясно выразил свое недовольство прессе, особенно после того, как он покинул королевскую семью в 2020 году.

Как он рассказал в своих мемуарах "Запасной" и рекламных интервью, связанных с его книгой, его вера в то, что пресса вторглась в его жизнь, была одной из многих причин, по которым он и его жена покинули королевскую семью и переехали в США.

Он также раскритиковал папарацци за их роль в смерти его матери, принцессы Дианы, и заявил, что таблоиды действуют в сговоре с дворцом, чтобы управлять тем, какие истории были фактически опубликованы.

Герцог Сассекский заявил, что он разоблачает поведение СМИ, чтобы "спасти журналистику как профессию", и дал понять, что "делом его жизни" является изменение медиаландшафта.

Какие еще судебные иски подали Гарри и Меган против СМИ?

По данным информационного агентства Reuters, известно, что Сассексы подали следующие иски за последние годы:

У Гарри есть текущее дело против Associated Newspapers Limited, издателя Daily Mail and Mail on Sunday, по обвинениям в прослушивании телефонов и других незаконных действиях. Издатель отрицает какие-либо правонарушения и говорит, что обвинения поступили слишком поздно, поэтому дело следует закрыть. В феврале 2022 года Гарри подал еще один иск против Associated Newspapers из-за статьи в Mail on Sunday, в которой он обвинялся в попытке ввести общественность в заблуждение по поводу юридической ссоры с правительством. Высокий суд заявил, что это клеветническая статья, но Гарри все еще нужно решение в его пользу, чтобы дело было передано в суд. В сентябре 2019 года Гарри подал иск против News Group Newspapers — издателей Sun и ныне несуществующей News of the World — обвинив их во взломе голосовой почты на его телефоне. Дело еще не улажено, и издатели хотят его закрыть. Меган выиграла иск против Associated Newspapers в феврале 2021 года из-за публикации Mail on Sunday отрывков из письма, которое она написала своему отцу еще в 2018 году. В июле 2020 года Гарри и Меган подали иск в США по обвинению в том, что фотографы использовали дроны для "незаконных" снимков их сына принца Арчи, когда он был в их частном доме. В октябре того же года они пришли к соглашению о прекращении распространения изображений и принесли извинения. В мае 2019 года Гарри добился возмещения ущерба и принял извинения от Splash News and Picture Agency за сделанные с воздуха фотографии его дома в Оксфордшире.

Также Фокус писал, что принц Гарри хотел увидеться с отцом во время визита в Лондон в марте, но тот "был занят".