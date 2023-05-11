Элизабет Херли рассказала, что чувствовала себя обделенной во время коронации: в чем причина

Звезда восхитилась масштабами планирования такого "величественного" мероприятия.

57-летняя британская актриса, модель, продюсер и активистка Элизабет Херли поделилась, что не смогла приехать на коронацию короля Чарльза III, так как была занята сбором рекордных 10,3 миллиона долларов для борьбы с раком груди. Об этом она рассказала People во время проведения вечеринки BCRF Hot Pink Party в Нью-Йорке.

Активистка в области женского здоровья поразилась масштабам необходимости планировать такое "величественное" мероприятие.

"Я была в Америке, поэтому не смотрела ее в прямом эфире, — рассказала Херли о субботней церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве. — Мне пришлось смотреть ее с задержкой, и фрагменты, которые я смотрела, были совершенно великолепными, просто элегантными, красивыми и величественными — и я так рада, что не был главной, представляете? Можете представить, как это организовать?"

Хотя 74-летний король Чарльз III стал новым монархом Великобритании сразу после смерти своей матери, королевы Елизаветы, официально он был коронован на церемонии 6 мая. Его жена, 75-летняя королева Камилла, была коронована как королева-консорт во время церемонии.

Коронация Чарльза III Фото: Getty Images

Несмотря на то, что во время исторического события она находилась вдали от своей родной страны, Херли сказала, что чувствовала энергию из-за границы, но чувствовала себя немного отстраненной от всех мероприятий, происходящих в Англии.

"У моих друзей были свои собственные чаепития и свои собственные вечеринки для просмотра, и, конечно, я чувствовала себя немного обделенной".

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