Приянка Чопра рассказала о веще, без которой не обходится ни одно ее путешествие
Жена Ника Джонаса много путешествовала в детстве.
40-летняя индийская актриса Приянка Чопра призналась, что ей нужна "бутылка воды для эмоциональной поддержки" во время путешествий. Об этом звезда экрана рассказала в своем подкасте для Call Her Daddy.
Мисс мира 2000 объяснила, как она привыкла путешествовать после того, как много переезжала в детстве. Как дочь двух военных врачей, Приянка родилась в Индии, но большую часть своих юных лет провела в переездах, во время которых ей, как оказалось, нужна специальная бутылка с водой.
Разговаривая с Алексом Купером, Чопра сказала: "Даже сейчас я не думаю, что имею материальные пристрастия. Будто я не такая, что "мне нужна моя кровать".
"У меня есть шесть вещей, которые мне нравятся, например, моя бутылка с водой, которая является моей бутылкой для эмоциональной поддержки. Пока у меня есть это и моя семья, я в порядке", — призналась знаменитость.
Она также объяснила, как переезды в таком молодом возрасте оказали на нее очень "положительное" влияние.
Приянка сказала: "Я не думаю, что это повлияло бы на меня положительно, пока мой папа не поговорил со мной об этом. Я была в детсаду, я очень четко это помню. И это был первый раз, когда я вроде бы поняла, что такое переезд, и мы переезжали из Дели куда-нибудь, я не помню".
Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас вышли на красную дорожку Met Gala 2023.
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