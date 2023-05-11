Бен Аффлек и Дженнифер Лопес устроили демонстрацию чувств на красной дорожке (видео)

Знаменитость выглядела роскошно в ансамбле бежевого цвета от Brunello Cucinelli.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес активно продвигает фильм "Мать", в котором сыграла главную роль. Она появилась на премьере боевика в Westwood Regency Village Theater в Лос-Анджелесе в компании супруга, Бена Аффлека, и на красной дорожке выглядела блестяще в прямом смысле этого слова.

На мероприятии Джей Ло блистала в кремовом ансамбле с пайетками от Brunello Cucinelli с глубоким V-образным вырезом, обтягивающей кремовой макси-юбке с высокой талией и подходящем пальто сверху. Она продемонстрировала декольте в крошечном укороченном топе и дополнила свой образ подвесными бриллиантовыми серьгами Fernando Jorge High Stream и металлическим клатчем Tyler Ellis. Ее волосы были собраны в длинный хвост сзади.

Бен выглядел элегантно в стильном черном костюме-тройке и белой рубашке. Вольности образу добавляло отсутствие галстука.

На публике пара не стесняясь демонстрировала свои чувства. Влюбленные не могли оторваться друг от друга, страстно целуясь на красной дорожке.

Фильм выходит в прокат 12 мая и рассказывает о матери, которая в прошлом была наемной убийцей и живет на Аляске, подальше от людей. Когда ее дочери угрожает смертельная опасность, она снова берется за оружие.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес продемонстрировала крайне неудачный леопардовый ансамбль.