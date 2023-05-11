"Евровидение 2023". Юлия Санина появилась на сцене в наряде, вдохновленном Дэвидом Боуи

Во втором полуфинале солистка группы The Hardkiss снова выбрала наряд от украинского бренда.

В Ливерпуле стартовал второй полуфинал "Евровидения 2023". И его ведущими снова стали украинка Юлия Санина, а также британки Ханна Веддингхэм и Алиша Диксон. Юлия выбрала яркий синий наряд, который сразу привлек внимание. Фото певица опубликовала в своем Instagram.

Как и для первого полуфинала песенного конкурса, Юлия Санина выбрала наряд от украинского бренда GUDU.

Юлия Санина в эффектном наряде, вдохновленном Дэвидом Боуи

Но если в первом полуфинале она появилась в кожаном платье с языками пламени, то для второго певица явно вдохновлялась экстравагантными образами Дэвида Боуи, что подтвердили представители бренда.

Ведущая Ханна Веддингхэм выбрала светло-желтое струящееся платье, так что ведущие появились на сценах, процитировав цвета украинского флага.

Напомним, сегодня за место в финале будут соревноваться 16 участников, но пройдут только 10.

В финале их будут ожидать представители так называемой "большой пятерки": Испании, Германии, Италии, Великобритании, Франции. А также украинский дуэт TVORCHI, как представители страны-победительницы прошлого года.

Фокус ранее писал о том, в каком порядке будут выступать конкурсанты второго полуфинала "Евровидение 2023".

А вот кто победит, пока можно только прогнозировать. Букмекеры считают, что победит певица Лорин из Швеции, которая уже становилась победительницей Евровидения.

На второй строчке оказался Käärijä из Финляндии, который выступал в первом полуфинале.

А вот на третьем месте, по мнению букмекеров, может оказаться Украина. Хотя дуэт TVORCHI еще не выступал.

На четвертом месте может оказаться представительница Франции, а на пятом, как считают букмекеры, может оказаться Бланка Палома из Испании с песней EAEA.

Но кто победит, станет известно только 13 мая, во время гранд-финала конкурса.