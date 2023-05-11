"Евровидение 2023". Песни участников второго полуфинала и порядок их выступления

Во втором полуфинале песенного конкурса за место в финале будут бороться 16 стран-участниц.

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Уже сегодня, 11 мая, в 22.00 в британском Ливерпуле состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2023". За место в финале будут соревноваться 16 участников, но пройдут только 10. Там соперниками будут представители так называемой "большой пятерки", а также представители Украины, страны-победительницы прошлого года, дуэт TVORCHI.

Напомним, в "большую пятерку" входят Испания, Германия, Италия, Великобритания, Франция. Это те страны, которые являются основателями конкурса и главными спонсорами конкурса и собственно Европейского Вещательного Союза.

От Великобритании будет выступать Мэй Мюллер с треком "I Wrote A Song", от Франции – La Zarra с песней "Évidemment", от Германии – Lord Of The Lost с композицией "Blood & Glitter", от Италии – Марко Менгони с "Due vite" и от Испании – Бланка Палома с "Eaea".

А пока до второго полуфинала "Евровидения 2023" остаются считанные часы, Фокус предлагает ознакомиться с участниками, узнать порядок выступлений конкурсантов и послушать их песни.

1. Дания: Рейли – Breaking My Heart

Рейли – Breaking My Heart

2. Армения: Brunette – Future Lover

Brunette – Future Lover

3. Румыния: Теодор Андрей – DGT (Off and on)

Теодор Андрей – DGT (Off and on)

4. Эстония: Алика – Bridges

Алика – Bridges

5. Бельгия: Густаф – Because of You

Густаф – Because of You

6. Кипр: Эндрю Ламбру – Break a Broken Heart

Эндрю Ламбру – Break a Broken Heart

7. Исландия: Diljá – Power

Diljá – Power

8. Греция: Виктор Верникос – What They Say

Виктор Верникос – What They Say

9. Польша: Бланка – Solo

Бланка – Solo

10. Словения: Joker Out – Carpe diem

Joker Out – Carpe diem

11. Грузия: Иру – Echo

Иру – Echo

12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal

Piqued Jacks – Like an Animal

13. Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?

Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?

14. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Albina & Familja Kelmendi – Duje

15. Литва: Моника Линките – Stay

Моника Линките – Stay

16. Австралия: Voyager – Promise

Voyager – Promise

Напомним, по результатам голосования в первом полуфинале в финал "Евровидения 2023" прошли представители десяти стран-участниц. Среди них оказались трое участников, которые исполняли песни, которые так или иначе намекали на войну в Украине – это участники от Чехии, Хорватии и Швейцарии.

Особого внимания заслуживает группа Let 3 из Хорватии. Их трек ŠČ, в котором поется о "маленьком психопате, который любит войну", оказалась в топе прослушиваний этого года.