"Евровидение 2023". Песни участников второго полуфинала и порядок их выступления
Во втором полуфинале песенного конкурса за место в финале будут бороться 16 стран-участниц.
Уже сегодня, 11 мая, в 22.00 в британском Ливерпуле состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2023". За место в финале будут соревноваться 16 участников, но пройдут только 10. Там соперниками будут представители так называемой "большой пятерки", а также представители Украины, страны-победительницы прошлого года, дуэт TVORCHI.
Напомним, в "большую пятерку" входят Испания, Германия, Италия, Великобритания, Франция. Это те страны, которые являются основателями конкурса и главными спонсорами конкурса и собственно Европейского Вещательного Союза.
От Великобритании будет выступать Мэй Мюллер с треком "I Wrote A Song", от Франции – La Zarra с песней "Évidemment", от Германии – Lord Of The Lost с композицией "Blood & Glitter", от Италии – Марко Менгони с "Due vite" и от Испании – Бланка Палома с "Eaea".
А пока до второго полуфинала "Евровидения 2023" остаются считанные часы, Фокус предлагает ознакомиться с участниками, узнать порядок выступлений конкурсантов и послушать их песни.
1. Дания: Рейли – Breaking My Heart
2. Армения: Brunette – Future Lover
3. Румыния: Теодор Андрей – DGT (Off and on)
4. Эстония: Алика – Bridges
5. Бельгия: Густаф – Because of You
6. Кипр: Эндрю Ламбру – Break a Broken Heart
7. Исландия: Diljá – Power
8. Греция: Виктор Верникос – What They Say
9. Польша: Бланка – Solo
10. Словения: Joker Out – Carpe diem
11. Грузия: Иру – Echo
12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal
13. Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?
14. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
15. Литва: Моника Линките – Stay
16. Австралия: Voyager – Promise
Напомним, по результатам голосования в первом полуфинале в финал "Евровидения 2023" прошли представители десяти стран-участниц. Среди них оказались трое участников, которые исполняли песни, которые так или иначе намекали на войну в Украине – это участники от Чехии, Хорватии и Швейцарии.
Особого внимания заслуживает группа Let 3 из Хорватии. Их трек ŠČ, в котором поется о "маленьком психопате, который любит войну", оказалась в топе прослушиваний этого года.