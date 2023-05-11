"Євробачення 2023". Пісні учасників другого півфіналу та порядок їх виступу

У другому півфіналі пісенного конкурсу за місце у фіналі боротимуться 16 країн-учасниць.

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Вже сьогодні, 11 травня, о 22:00 у британському Ліверпулі відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2023". За місце у фіналі змагатимуться 16 учасників, але пройдуть лише 10. Там суперниками будуть представники так званої великої п'ятірки, а також представники України, країни-переможниці минулого року, дует TVORCHI.

Нагадаємо, до "великої п'ятірки" входять Іспанія, Німеччина, Італія, Великобританія, Франція. Це ті країни, які є засновниками конкурсу та головними спонсорами конкурсу та власне Європейського Мовного Союзу.

Від Великобританії виступатиме Мей Мюллер з треком "I Wrote A Song", від Франції — La Zarra з піснею "Évidemment", від Німеччини — Lord Of The Lost з композицією "Blood & Glitter", від Італії — Марко Менгоні з "Due vite" і від Іспанії — Бланка Палома з "Eaea".

А поки до другого півфіналу "Євробачення 2023" залишаються лічені години, Фокус пропонує ознайомитися з учасниками, дізнатися про порядок виступів конкурсантів та послухати їхні пісні.

1. Данія: Рейлі — Breaking My Heart

Рейлі – Breaking My Heart

2. Вірменія: Brunette — Future Lover

Brunette – Future Lover

3. Румунія: Теодор Андрій – DGT (Off and on)

Теодор Андрій – DGT (Off and on)

4. Естонія: Аліка — Bridges

Аліка – Bridges

5. Бельгія: Густаф — Because of You

Густаф – Because of You

6. Кіпр: Ендрю Ламбру — Break a Broken Heart

Ендрю Ламбру – Break a Broken Heart

7. Ісландія: Diljá – Power

Diljá – Power

8. Греція: Віктор Вернікос – What They Say

Віктор Вернікос – What They Say

9. Польща: Бланка – Solo

Бланка – Solo

10. Словенія: Joker Out – Carpe diem

Joker Out – Carpe diem

11. Грузія: Іру – Echo

Іру – Echo

12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like an Animal

Piqued Jacks – Like an Animal

13. Австрія: Тея та Саліна – Who the Hell is Edgar?

Тея та Саліна – Who the Hell is Edgar?

14. Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Albina & Familja Kelmendi – Duje

15. Литва: Моніка Лінкіте — Stay

Моніка Лінкіте – Stay

16. Австралія: Voyager — Promise

Voyager – Promise

Нагадаємо, за результатами голосування у першому півфіналі у фінал "Євробачення 2023" пройшли представники десяти країн-учасниць. Серед них виявились троє учасників, які виконували пісні, які так чи інакше натякали на війну в Україні – це учасники від Чехії, Хорватії та Швейцарії.

На особливу увагу заслуговує група Let 3 з Хорватії. Їх трек ŠČ, у якому співається про "маленького психопата, який любить війну", опинилася в топі цьогорічних прослуховувань.