Принц Луи рассказал, в чем он похож на своего деда Чарльза III

Для маленького принца его высокопоставленный дедушка является авторитетом.

Пятилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Луи, очень близок со своим дедушкой, королем Чарльзом. Все помнят, как на концерте по случаю Платинового юбилея королевы мальчик сидел на коленях у Чарльза, и старшему члену королевской семьи удалось усмирить ребенка, которому было скучно, и он устал. Во время недавнего публичного мероприятия, где Луи был с родителями, братом и сестрой, он подтвердил, что дедушка является для него авторитетом, пишет Hello.

Во время волонтерских активностей на Big Help Out, где королевская семья вызвалась помочь местным активистам в облагораживании хижины скаутов в Слау, Луи не только веселил публику своим поведением и неуемной энергией, но и помогал сестре Шарлотте красить кашпо в белый цвет. В какой-то момент на волосы мальчика попала белая краска. Мальчик совершенно не расстроился и с важным видом пошутил, что у него теперь "седые волосы", а спустя пару секунд добавил: "как у дедушки". Поклонники Уэльсов отметили, что Луи, похоже, унаследовал чувство юмора от своего отца, принца Уильяма.

"Должно быть, он так близок со своим дедушкой, зная, что может так шутить о нем", "Он очень близок со своим отцом – он должен слышать много шуток отца!" – пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал, что принц Уильям покатал сына на экскаваторе во время работ в Слау. На коронации Чарльза пятилетний принц откровенно скучал и зевал, что сразу же попало в СМИ и снова заставило публику умилиться детской непосредственности королевского отпрыска.