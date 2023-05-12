Малышка выросла. Как теперь выглядит внучка королевы Камиллы, которая стала звездой коронации Чарльза III

Элиза Лопес была звездой свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма 12 лет назад, когда была одной из маленьких подружек невесты.

Подружка невесты принца и принцессы Уэльских Элиза Лопес вернулась в Вестминстерское аббатство спустя 12 лет, что бы стать звездой коронации. Об этом пишет Hello Magazine.

Элиза Лопес — внучка королевы Камиллы и ее бывшего мужа Эндрю Паркера Боулза.

Как и у большинства королевских пар, свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма была грандиозным событием: около 1900 гостей были приглашены на религиозную церемонию, а затем около 600 человек были приглашены на обед в Букингемский дворец, устроенный королевой.

Спустя 12 лет после их королевской свадьбы принц Уильям и принцесса Кейт выглядели великолепно, когда они прибыли в Вестминстерское аббатство. И к ним присоединилась одна из их подружек невесты, Элиза Лопес. И хоть семья Камиллы явно не желала привлекать к себе лишнее внимание, журналисты обратили внимание на юную девушку, которая выросла настоящей красавицей.

Семья королевы Камиллы на коронации. Элиза Лопес - в синем платье Фото: Getty Images

15-летняя Элиза – дочь Лоры Лопес, дочки королевы Камиллы от первого брата. Ей было всего три года, когда она взяла на себя роль цветочницы на королевской свадьбе. Когда после свадьбы все члены королевской семьи вышли на балкон Букингемского дворца, принц Чарльз взял ее на руки, чтобы ей было лучше видно радостную толпу внизу.

Маленькая Элиза на руках принца Чарльза Фото: Getty Images

Другими подружками невесты были леди Луиза Виндзор, леди Маргарита Армстронг-Джонс, Грейс ван Катсем, а пажами — Уильям Лоутер-Пинкертон и Том Петтифер.

Если Элиза на коронации была просто приглашенной гостьей, то ее братья-близнецы, 13-летние Гас и Луи были пажами своей бабушки. Лаура Лопес не слишком публичная особа, как и ее супруг Гарри. Но инсайдеры сообщают, что у нее очень хорошие отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Королева Камилла любит своих внуков и часто говорит о них в интервью.

"Это очень приятно, потому что на вас не лежит вся ответственность. Вы можете подарить им прекрасное время, побаловать их, дать им все то, что их родители не дадут, а затем вернуть их обратно", — шутила супруга короля Чарльза.

Напомним, дочь королевы Камиллы работала журналисткой. Писала колонки для газеты Daily Mail и для журнала Tatler. Сейчас она управляет картинной галерей. На публике она появляется крайне редко, как и ее брат Том. Так что сфотографировать рядом с членами королевской семьи их можно нечасто. Но они вместе посетили церемонию награждения своей матери Орденом Подвязки в прошлом году.