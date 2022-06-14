Дети Камиллы Паркер-Боулз от первого брака появились на публике

Лаура и Том посетили церемонию награждения Орденом Подвязки

Накануне состоялась торжественная церемония награждения Орденом Подвязки, древнейшим и почетнейшим орденом Британии. Кавалеров ордена выбирает сама королева, а члены королевской семьи являются его членами автоматически. В этом году чести стать одними из 24 рыцарей и дам Ордена удостоились Камилла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуолльская и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так что на церемонию в Виндзор, где в часовне Святого Георгия проходила церемония награждения, прибыли все члены королевской семьи, кроме опального принца Эндрю, а также дети Камиллы от ее предыдущего брака.

Том Паркер-Боулз и Лаура Лопес крайне редко появляются на публике, так что увидеть их рядом с членами королевской семьи можно только случайно.

Лаура выбрала платье "королевского синего" оттенка, а ее брат Том выглядел очень элегантно в классическом костюме.

[ + – ] Дети Камиллы - Том и Лаура Фото: Getty Images

Известно, что Лаура поддерживает теплые отношения со своими сводными братьями – принцами Гарри и Уильямом. Они даже посетили ее свадьбу в 2006 году. А ее дочь Элиза была одной из девочек цветочниц на свадьбе Уильяма и Кейт в 2011 году.

Лаура окончила факультет истории искусства и маркетинга в Оксфорд Брукс и сделала успешную карьеру. Она управляет картинной галереей, а ранее работала работала автомобильным корреспондентом Tatler.

Лаура, как она сама говорила, сосредоточена на карьере и своей семье, и не любит привлекать к себе внимание. Лаура замужем за финансистом Гарри Лопесом. У них трое детей: двое сыновей Гас и Луи, и дочь Элиза. Гарри — внук Мэсси Лопеса, 2-го барона Роборо и Хелен Доусон, а также Гэвина Астора и Ирен Хейг из семьи Астор.

Том Паркер-Боулз – известный кулинарный критик и автор семи книг о кулинарии. Он известен, как частый гость и судья на кулинарных шоу и своими обзорами ресторанов для GQ, Esquire и The Mail on Sunday. Он крестник принца Чарльза.

Том с 2005 года был женат на редакторе Town & Country Саре Байс. У пары двое детей – Лола и Фредерик. Пара рассталась в 2018 году. Том встречался с журналисткой Элис Прокоп, но так скончалась семь месяцев назад.

Напомним, Камилла Паркер-Боулз – правнучка Алисы Кеппел, знаменитой любовницы короля Эдуарда VII, сына королевы Виктории, также известного, как Берти.

[ + – ] Камилла, герцогиня Корнуолльская и Дама Ордена Подвязки с королевой и супругом Фото: Instagram

Камилла Шанд была первой любовью принца Чарльза, однако женой его не стала из-за протестов его семьи. Она вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза, однако они развелись в 1995 году. Замуж за принца она вышла в 2005-м, на скромной церемонии. У Камиллы пятеро внуков.

Напомним, церемонию награждения Орденом Подвязки посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон, присутствовали и принц Эдвард с семьей. А вот опального принца Эндрю не было. По слухам, именно Уильям настоял, чтобы его дядя, известный по секс-скандалу с Джеффри Эпштейном, не появлялся на публике.