Діти Камілли Паркер-Боулз з першого шлюбу з'явилися на публіці

Лаура та Том відвідали церемонію нагородження Орденом Підв'язки

Напередодні відбулася урочиста церемонія нагородження Орденом Підв'язки, найдавнішим та найпочеснішим орденом Британії. Кавалерів ордену вибирає сама королева, а члени королівської сім'ї є його членами автоматично. Цього року честі стати одними з 24 лицарів та жінок Ордену удостоїлися Камілла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуольська та колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Тож на церемонію у Віндзор, де у каплиці Святого Георгія проходила церемонія нагородження, прибули всі члени королівської сім'ї, окрім опального принца Ендрю, а також діти Камілли від її попереднього шлюбу.

Том Паркер-Боулз і Лаура Лопес вкрай рідко з'являються на публіці, тому побачити їх поруч із членами королівської сім'ї можна тільки випадково.

Лаура обрала сукню "королівського синього" відтінку, а її брат Том мав дуже елегантний вигляд у класичному костюмі.

[ + – ] Діти Камілли — Том та Лаура Фото: Getty Images

Відомо, що Лаура підтримує теплі стосунки зі своїми зведеними братами — принцами Гаррі та Вільямом. Вони навіть відвідали її весілля у 2006 році. А її дочка Еліза була однією з дівчаток квіткарок на весіллі Вільяма та Кейт у 2011 році.

Лаура закінчила факультет історії мистецтва та маркетингу в Оксфорді Брукс і зробила успішну кар'єру. Вона керує картинною галереєю, а раніше працювала автомобільним кореспондентом Tatler.

Лаура, як вона сама говорила, зосереджена на кар'єрі та своїй сім'ї, і не любить привертати до себе увагу. Лаура одружена з фінансистом Гаррі Лопесом. У них троє дітей: двоє синів Гас та Луї, і дочка Еліза. Гаррі — онук Мессі Лопеса, 2-го барона Роборо та Хелен Доусон, а також Гевіна Астора та Ірен Хейг із сім'ї Астор.

Том Паркер-Боулз — відомий кулінарний критик та автор семи книг про кулінарію. Він відомий, як частий гість та суддя на кулінарних шоу та своїми оглядами ресторанів для GQ, Esquire та The Mail on Sunday. Він хрещеник принца Чарльза.

Том з 2005 року був одружений із редакторкою Town & Country Сарою Байс. У пари двоє дітей — Лола та Фредерік. Пара розлучилася у 2018 році. Том зустрічався із журналісткою Еліс Прокоп, але та померла сім місяців тому.

Нагадаємо, Камілла Паркер-Боулз — правнучка Аліси Кеппел, знаменитої коханки короля Едуарда VII, сина королеви Вікторії, також відомого як Берті.

[ + – ] Камілла, герцогиня Корнуольська та Дама Ордену Підв'язки з королевою та чоловіком Фото: Instagram

Камілла Шанд була першим коханням принца Чарльза, проте дружиною його не стала через протести його сім'ї. Вона вийшла заміж за Ендрю Паркера-Боулза, проте вони розлучилися у 1995 році. Заміж за принца вона вийшла 2005-го, на скромній церемонії. У Камілли п'ятеро онуків.

Нагадаємо, церемонію нагородження Орденом Підв'язки відвідали принц Вільям та Кейт Міддлтон, були присутні і принц Едвард із сім'єю. А ось опального принца Ендрю не було. З чуток, саме Вільям наполіг, щоб його дядько, відомий за секс-скандалом з Джеффрі Епштейном, не з'являвся на публіці.