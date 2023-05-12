Календарь красоты на вторую половину мая 2023 года: когда лучше делать разные процедуры

Процедуры, связанные со внешностью, важно делать в благоприятные для этого дни, чтобы результат и продолжительность эффекта порадовали. Этот календарь поможет вам спланировать все в благоприятные дни.

Лунный календарь процедур красоты на вторую половину мая 2023 года:

Стрижка и окрашиване волос: 20, 23, 25, 27, 29-31

Маникюр и педикюр: 20, 25, 30.

Похудение и липосакция: 20-31

Удаление пигментных пятен, бородавок: 20, 25, 30.

Эпиляция и депиляция: 14-17, 23-27.

Массаж и процедуры от целлюлита: 16, 17, 23, 31.

Для хирургических операций: 21-31.

Удаление зубов: 13-18.

Лечение зубов: 21-31.

Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (19 мая) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl