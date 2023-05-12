Бен Аффлек и Дженнифер Лопес публично поссорились (фото, видео)

Супруги уже не впервые были замечены во время конфликтов.

Похоже, в идиллической картине семейной жизни Бена Аффлека и Дженнифер Лопес появились первые тучи. Эксперта по языку тела Джуди Джеймс утверждает, что Лопес демонстрирует доминирование, в то время как поза мужчины предполагает, что он умоляет свою жену в момент разногласий, и ему такая ситуация не нравится.

Лопес и Аффлек, которые обменялись клятвами в Лас-Вегасе в июле прошлого года, были замечены жестикулирующими и спорящими перед выходом на ковровую дорожку на премьере фильма "Мать" в Лос-Анджелесе, и хотя потом супруги целовались у всех на виду, было ясно, что между ними не все гладко.

"Это появление на красной ковровой дорожке было полно моментов контрастных настроений языка тела Бена и Дженнифер. Фотографии, кажется, предполагают момент разногласий или несогласованного мышления. Дженнифер прямая, уверенная в себе и властная, когда она смотрит Бену в глаза, указывает и, очевидно, направляет указательным пальцем. Мы не можем видеть ее лицо, но нет явного округления или полноты ее щеки, чтобы предположить, что здесь она изображает улыбку ртом. Реакция Бена не соответствует ее состоянию. Он, кажется, согнул колени, чтобы его голова была на одном уровне с ее, и его непосредственный зрительный контакт предполагает мольбу или вопрос. Его лицо выглядит довольно истощенным, а рот приоткрыт, что может быть признаком недоверия. На второй фотографии взгляд стал более напряженным, и его брови приподнялись, как будто он снова задает ей вопрос. Теперь у него видны нижние зубы, и он принял жест указательным пальцем, снова как будто он сомневается в том, что она сказала. Здесь она выглядит спокойной", – описывает эксперт то, что видит на фото.

Несмотря на поцелуй на красной ковровой дорожке перед камерами после инцидента, Джеймс признала, что этот жест может быть истолкован как неискренний.

"Их ритуалы позирования на красной ковровой дорожке включали в себя все обычные поцелуи и любящие улыбки, хотя их всегда можно игнорировать как спроецированные позы, а не спонтанные, интимные моменты", — объяснила она.

Однако только премьерой разногласия не ограничились. В Сеть попало видео, где Бен и Джей Ло идут к машине, при этом оскароносный актер выглядит крайне раздраженным и громко хлопает дверью со стороны пассажира, когда в авто садится его жена. Лопес же мрачнее тучи.

В феврале на пару уже обратили внимание, когда на "Грэмми" Лопес отчитывала Бена за недовольную мину на лице и требовала, чтобы он улыбался.

Ранее Фокус писал, в каком ансамбле Дженнифер пришла на премьеру.