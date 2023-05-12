Червоне — то любов. Как выбрать цветы маме в День матери 14 мая 2023
Классическим подарком всегда будет букет цветов, однако, его тоже следует правильно выбрать.
В День матери важно именно проявить внимание к родному человеку, и это не обязательно должен быть дорогой подарок. Фокус рассказывает, как выбрать букет цветов маме.
Розы
Кто-то ими восхищается, кто-то называет банальщиной, кто-то мечтает о "сто одной". Впрочем, это все дело вкуса. Возможно, ваша мама мечтает о букете красных или розовых роз. Учитывайте именно ее вкусы, а не свои убеждения.
Относительно цвета хотим напомнить вам несколько неписаных правил:
- Красный. Выбирая красные букеты, помните, что этот цвет ассоциируется с любовью и страстью, поэтому такие композиции лучше дарить любимому человеку.
- Синий. Он передает настроение покоя и умиротворения, потому подойдет для друзей, коллег или родных.
- Желтый. Хотя в нашей культуре говорят, что дарить желтый — до расставания, учитывайте свое мнение и вкус. Если вы хотите привнести немного яркости в обыденность, обратите внимание на эти солнечные цветы.
- Белый. Он символизирует спокойствие и чистоту. Точно подойдет для подарка маме в День матери.
- Розовый. Означает невинность и влюбленность.
Сирень
День матери всегда приходится на период цветения сирени, поэтому роскошный подарок маме, который долго простоит и будет радовать глаз, можно сделать бюджетным.
Ромашки
Легкие цветы, которые приходятся по душе многим людям. Своей невинностью и гармоничностью они покоряют сердца мам и бабушек, поэтому рекомендуем обратить внимание и на них.
Гипсофилы
Трендовые цветы последних лет. Род растений семьи гвоздиковых стал желанным и ожидаемым на праздники. Кроме своего невероятного вида, они еще и долго вам "прослужат", радуя глаз.
Комбинации
Станьте на миг флористом и сложите собственный букет. Учитывая свои финансовые возможности и вкусы мамы, вы можете создать именно тот букет.
Также Фокус писал о других идеях подарка для мамы в День матери 2023 года.