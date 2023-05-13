Подруга Меган Маркл впервые прокомментировала материнство герцогини

Келли Макки Зайфен, соучредитель Альянса мам, похвалила герцогиню Сассекскую как "ярого защитника тех, кто в ней нуждается".

Соучредитель Alliance of Moms Келли Макки Зайфен поделилась публикацией в Instagram, в которой она похвалила 41-летнюю герцогиню Сассекскую за то, что она была отличным другом. Она также поблагодарила ее за то, что она присоединилась к кампании, которая будет поддерживать приемных детей и родителей в Лос-Анджелесе.

"По мере приближения Дня матери я не могу не думать о своем собственном #сообществе материнства. Я сразу же думаю о тебе, Мэг. Какая ты невероятно заботливая, теплая и открытая, — написала Макки Зайфен под фотографией, на которой она и Меган улыбаются в одинаковых футболках. — Какой невероятный друг и мать. Я действительно благоговею перед вами и так благодарна, что вы являетесь частью моего #Сообществаматеринства".

Отметив, что Меган "всегда первой говорит "да" и поддерживает тех, кого ты любишь", Макки Зайфен продолжила: "Ты яростный защитник тех, кто в тебе нуждается".

"Спасибо, что присоединилась к кампании этого года в поддержку беременной и воспитывающей приемной молодежи Лос-Анджелеса, которая помогает предоставлять критически важные услуги, образование, ресурсы и защиту, чтобы они могли построить лучшее будущее для себя и своих семей", — добавила она.

Затем Макки Зайфен завершила свой пост, призвав своих подписчиков поддержать последнюю кампанию Alliance of Mom.

"Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в особенной кампании этого года и купите футболку, чтобы поддержать ее по ссылке в биографии", — написала она.

Публикация Макки Зайфен появилось за несколько дней до Дня матери. В этом году он станет первым после трагической гибели ее маленького сына Джорджа в июле 2022 года. Ему было 9 лет.

Как сообщает Daily Mail, Меган и ее муж принц Гарри ранее пожертвовали 5000 долларов в фонд GoFundMe, созданный в честь Джорджа после его смерти. Они сделали пожертвование от имени своих двоих детей.

Также Фокус писал, как Меган Маркл проведет День матери со своими детьми.