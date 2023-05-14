Евровидение 2023: дуэт TVORCHI сорвали овации с песней "Heart of Steel"

Украинцы выступали под 19 номером.

В Ливерпуле продолжается гранд-финал "Евровидения 2023" и зрители дождались выступления украинского дуэта TVORCHI, которые выступали с англоязычной композицией "Heart of Steel".

Участники от Украины сорвали аплодисменты. На конкурсе они представили обновленный номер, который отличался от того, чтобы был ранее показан в Украине. Вместе с дуэтом выступала подтанцовка.

Также на них были обновленные костюмы от известного украинского дизайнера Ивана Фролова.

Дизайнера сказал, что вдохновением для создания костюмов послужили украинские вышивки, народные костюмы и стилистика княжеской эпохи.

Выступление украинского дуэта TVORCHI

Он уточнил, что своими костюмами хотел показать силу и мощь нашей страны и украинских воинов.

Также он создал наряды для Тины Кароль и Джамалы, которые выступали на открытии финала конкурса.

Напомним, в обновленном клипе победителей прошлого года Kalush Orchestra снялась принцесса Уэльская. Кейт Миддлтон сыграла партию на рояле в Виндзорском замке.

После того как выступят все участники, начнется голосование. За свою страну голосовать нельзя, но за своих фаворитов можно будет отдать свой голос уже совсем скоро. Фокус рассказывал, как это можно сделать.