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Евровидение 2023. Зрительское голосование началось
За свою страну голосовать нельзя, но голос за фаворита можно отдать прямо сейчас.
В Ливерпуле подходит к концу гранд-финал "Евровидения 2023" и уже совсем скоро мы узнаем, кто стал победителем. Открыто зрительское голосование.
За свою страну голосовать нельзя, но за фаворита можно отдать голос несколькими способами.
Как голосовать в финале "Евровидения-2023"
- в приложении Eurovision Song Contest, которое доступно для установки на устройства iOS и Android;
- на сайте www.esc.vote;
- отправив SMS с номером участника на номер 7576.
В конце шоу ведущие от стран-участниц объявят оценки конкурсантам от профессионального жюри каждой страны. Общее количество зрительских баллов и жюри объявят организаторы конкурса.
Напомним, под 19 номером выступил украинский дуэт TVORCHI и сорвали овации с песней "Heart of Steel".