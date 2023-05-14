Евровидение 2023. Зрительское голосование началось

За свою страну голосовать нельзя, но голос за фаворита можно отдать прямо сейчас.

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В Ливерпуле подходит к концу гранд-финал "Евровидения 2023" и уже совсем скоро мы узнаем, кто стал победителем. Открыто зрительское голосование.

За свою страну голосовать нельзя, но за фаворита можно отдать голос несколькими способами.

Как голосовать в финале "Евровидения-2023"

в приложении Eurovision Song Contest, которое доступно для установки на устройства iOS и Android;

на сайте www.esc.vote;

отправив SMS с номером участника на номер 7576.

Номера участников "Евровидения 2023" Фото: Скриншот

В конце шоу ведущие от стран-участниц объявят оценки конкурсантам от профессионального жюри каждой страны. Общее количество зрительских баллов и жюри объявят организаторы конкурса.

Трансляция "Евровидения 2023"

Напомним, под 19 номером выступил украинский дуэт TVORCHI и сорвали овации с песней "Heart of Steel".