Євробачення 2023 року. Глядацьке голосування почалось

За свою країну голосувати не можна, але голос за фаворита можна віддати просто зараз.

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У Ліверпулі добігає кінця гранд-фінал "Євробачення 2023" і вже зовсім скоро ми дізнаємося, хто став переможцем. Відкрито глядацьке голосування.

За свою країну голосувати не можна, але за фаворита можна віддати голос кількома способами.

Як голосувати у фіналі "Євробачення-2023"

у програмі Eurovision Song Contest, яка доступна для встановлення на пристрої iOS та Android;

на сайті www.esc.vote;

відправивши SMS із номером учасника на номер 7576.

Номери учасників "Евробачення 2023" Фото: Скриншот

Наприкінці шоу ведучі від країн-учасниць оголосять оцінки конкурсантам від професійного журі кожної країни. Загальну кількість глядацьких балів та журі оголосять організатори конкурсу.

Трансляція "Євробачення 2023"

Нагадаємо, під 19 номером виступив український дует TVORCHI та зірвали овації з піснею "Heart of Steel".