Евровидение 2023. 12 баллов Швеции. Как проголосовало профессиональное жюри в Украине

От Швеции выступала певица Лорин, которая изначально считалась фавориткой конкурса.

После того как проголосовали зрители, за участников "Евровидения 2023" начали отдавать голоса профессиональное жюри.

Голоса от Украины распределились таким образом: наивысшую оценку – 12 баллов, получила исполнительница Лорин из Швеции, которая участвует в Евровидение уже во второй раз. И в первый раз она одержала победу в 2012 году

Далее голоса от профессионального жюри Украины распределились так:

Для Литвы – 10 баллов;

Для Австрии – 8 баллов;

Для Чехии – 7 баллов;

Для Польши – 6 баллов;

Для Эстонии – 5 баллов;

Для Великобритании – 4 балла;

Для Словении – 3 балла;

Для Италии – 2 балла;

Для Израиля – 1 балл.

Напомним, участница от Швеции, Лорин, с самого начала конкурса была среди фаворитов и букмекеры пророчили ей победу. Участникам от Украины – дуэту TVORCHI "отдавали" сначала четвертое, а потом третье место.