Единственные 12 баллов от Чехии: как голосовало за TVORCHI профессиональное жюри "Евровидения 2023"

Это только предварительные результаты "Евровидения 2023". Все решит голосование телезрителей по СМС.

В Ливерпуле подвели итоги голосования профессионального жюри по странам-участницам на конкурсе Евровидение 2023. Фокус представляет вам результаты голосования и количество баллов, которые участники профессионального жюри дали Украине.

Голоса профессионального жюри стран-участниц распределились таким образом:

Чехия — 12

Италия -10

Эстония – 7

Израиль — 7

Молдова — 6

Латвия – 4

Армения — 3

Азербайджан – 2

Литва — 2

Франция – 1

Польша — 0

Нидерланды — 0

Мальта — 0

Ирландия — 0

Сан-Марино — 0

Австрия — 0

Финляндия – 0

Бельгия – 0

Германия – 0

Португалия – 0

Хорватия – 0

Румыния – 0

Сербия – 0

Кипр – 0

Норвегия – 0

Швейцария — 0

Австралия – 0

Дания – 0

Испания – 0

Швеция – 0

Грузия – 0

Словения – 0

Дания – 0

Греция – 0

Албания – 0

Великобритания – 0

После профессионального голосования Швеция оказалась в лидерах Фото: Скриншот

Главная интрига пока сохраняется и лидирует Швеция. Но впереди нас ждет голосование телезрителей и все может измениться.