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Единственные 12 баллов от Чехии: как голосовало за TVORCHI профессиональное жюри "Евровидения 2023"

Фото: Скриншот | TVORCHI

Это только предварительные результаты "Евровидения 2023". Все решит голосование телезрителей по СМС.

В Ливерпуле подвели итоги голосования профессионального жюри по странам-участницам на конкурсе Евровидение 2023. Фокус представляет вам результаты голосования и количество баллов, которые участники профессионального жюри дали Украине.

Голоса профессионального жюри стран-участниц распределились таким образом:

  • Чехия — 12
  • Италия -10
  • Эстония – 7
  • Израиль — 7
  • Молдова — 6
  • Латвия – 4
  • Армения — 3
  • Азербайджан – 2
  • Литва — 2
  • Франция – 1
  • Польша — 0
  • Нидерланды — 0
  • Мальта — 0
  • Ирландия — 0
  • Сан-Марино — 0
  • Австрия — 0
  • Финляндия – 0
  • Бельгия – 0
  • Германия – 0
  • Португалия – 0
  • Хорватия – 0
  • Румыния – 0
  • Сербия – 0
  • Кипр – 0
  • Норвегия – 0
  • Швейцария — 0
  • Австралия – 0
  • Дания – 0
  • Испания – 0
  • Швеция – 0
  • Грузия – 0
  • Словения – 0
  • Дания – 0
  • Греция – 0
  • Албания – 0
  • Великобритания – 0
После профессионального голосования Швеция оказалась в лидерах
Фото: Скриншот

Главная интрига пока сохраняется и лидирует Швеция. Но впереди нас ждет голосование телезрителей и все может измениться.