Стиль жизни Евровидение 2023
Единственные 12 баллов от Чехии: как голосовало за TVORCHI профессиональное жюри "Евровидения 2023"
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Это только предварительные результаты "Евровидения 2023". Все решит голосование телезрителей по СМС.
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В Ливерпуле подвели итоги голосования профессионального жюри по странам-участницам на конкурсе Евровидение 2023. Фокус представляет вам результаты голосования и количество баллов, которые участники профессионального жюри дали Украине.
Голоса профессионального жюри стран-участниц распределились таким образом:
- Чехия — 12
- Италия -10
- Эстония – 7
- Израиль — 7
- Молдова — 6
- Латвия – 4
- Армения — 3
- Азербайджан – 2
- Литва — 2
- Франция – 1
- Польша — 0
- Нидерланды — 0
- Мальта — 0
- Ирландия — 0
- Сан-Марино — 0
- Австрия — 0
- Финляндия – 0
- Бельгия – 0
- Германия – 0
- Португалия – 0
- Хорватия – 0
- Румыния – 0
- Сербия – 0
- Кипр – 0
- Норвегия – 0
- Швейцария — 0
- Австралия – 0
- Дания – 0
- Испания – 0
- Швеция – 0
- Грузия – 0
- Словения – 0
- Дания – 0
- Греция – 0
- Албания – 0
- Великобритания – 0
Главная интрига пока сохраняется и лидирует Швеция. Но впереди нас ждет голосование телезрителей и все может измениться.