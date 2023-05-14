Єдині 12 балів від Чехії: як голосувало за TVORCHI професійне журі "Евробачення 2023"

Це лише попередні результати "Євробачення 2023". Все вирішить голосування телеглядачів щодо СМС.

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У Ліверпулі підбили підсумки голосування професійного журі країнами-учасницями на конкурсі Євробачення 2023. Фокус представляє вам результати голосування та кількість балів, які учасники професійного журі дали Україні.

Голоси професійного журі країн-учасниць розподілилися таким чином:

Чехія — 12

Італія -10

Естонія – 7

Ізраїль — 7

Молдова — 6

Латвія – 4

Вірменія — 3

Азербайджан – 2

Литва — 2

Франція – 1

Польща — 0

Нідерланди — 0

Мальта — 0

Ірландія — 0

Сан-Марино — 0

Австрія — 0

Фінляндія – 0

Бельгія – 0

Німеччина – 0

Португалія – 0

Хорватія – 0

Румунія – 0

Сербія – 0

Кіпр – 0

Норвегія – 0

Швейцарія — 0

Австралія – 0

Данія – 0

Іспанія – 0

Швеція – 0

Грузія – 0

Словенія – 0

Данія – 0

Греція – 0

Албанія – 0

Великобританія – 0

Після професійного голосування Швеція опинилася у лідерах Фото: Скриншот

Головна інтрига поки що зберігається і лідирує Швеція. Але попереду на нас чекає голосування телеглядачів і все може змінитися.