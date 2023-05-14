Стиль життя Євробачення 2023
Єдині 12 балів від Чехії: як голосувало за TVORCHI професійне журі "Евробачення 2023"
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Це лише попередні результати "Євробачення 2023". Все вирішить голосування телеглядачів щодо СМС.
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У Ліверпулі підбили підсумки голосування професійного журі країнами-учасницями на конкурсі Євробачення 2023. Фокус представляє вам результати голосування та кількість балів, які учасники професійного журі дали Україні.
Голоси професійного журі країн-учасниць розподілилися таким чином:
- Чехія — 12
- Італія -10
- Естонія – 7
- Ізраїль — 7
- Молдова — 6
- Латвія – 4
- Вірменія — 3
- Азербайджан – 2
- Литва — 2
- Франція – 1
- Польща — 0
- Нідерланди — 0
- Мальта — 0
- Ірландія — 0
- Сан-Марино — 0
- Австрія — 0
- Фінляндія – 0
- Бельгія – 0
- Німеччина – 0
- Португалія – 0
- Хорватія – 0
- Румунія – 0
- Сербія – 0
- Кіпр – 0
- Норвегія – 0
- Швейцарія — 0
- Австралія – 0
- Данія – 0
- Іспанія – 0
- Швеція – 0
- Грузія – 0
- Словенія – 0
- Данія – 0
- Греція – 0
- Албанія – 0
- Великобританія – 0
Головна інтрига поки що зберігається і лідирує Швеція. Але попереду на нас чекає голосування телеглядачів і все може змінитися.