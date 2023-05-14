Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Євробачення 2023

Єдині 12 балів від Чехії: як голосувало за TVORCHI професійне журі "Евробачення 2023"

TVORCHI, євробачення 2023, євробачення
Фото: Скриншот | TVORCHI

Це лише попередні результати "Євробачення 2023". Все вирішить голосування телеглядачів щодо СМС.

Related video

У Ліверпулі підбили підсумки голосування професійного журі країнами-учасницями на конкурсі Євробачення 2023. Фокус представляє вам результати голосування та кількість балів, які учасники професійного журі дали Україні.

Голоси професійного журі країн-учасниць розподілилися таким чином:

  • Чехія — 12
  • Італія -10
  • Естонія – 7
  • Ізраїль — 7
  • Молдова — 6
  • Латвія – 4
  • Вірменія — 3
  • Азербайджан – 2
  • Литва — 2
  • Франція – 1
  • Польща — 0
  • Нідерланди — 0
  • Мальта — 0
  • Ірландія — 0
  • Сан-Марино — 0
  • Австрія — 0
  • Фінляндія – 0
  • Бельгія – 0
  • Німеччина – 0
  • Португалія – 0
  • Хорватія – 0
  • Румунія – 0
  • Сербія – 0
  • Кіпр – 0
  • Норвегія – 0
  • Швейцарія — 0
  • Австралія – 0
  • Данія – 0
  • Іспанія – 0
  • Швеція – 0
  • Грузія – 0
  • Словенія – 0
  • Данія – 0
  • Греція – 0
  • Албанія – 0
  • Великобританія – 0
євробачення 2023, голосування Fullscreen
Після професійного голосування Швеція опинилася у лідерах
Фото: Скриншот

Головна інтрига поки що зберігається і лідирує Швеція. Але попереду на нас чекає голосування телеглядачів і все може змінитися.