Украинский дизайнер Валерия Гузема сообщила, что ждет второго ребенка

Основательница известного ювелирного бренда поделилась новостью в соцсетях.

Валерия Гузема, дизайнер ювелирных украшений и основательница известного бренда Guzema Fine Jewelry, сообщила, что ждет второго ребенка. Фото и новость она опубликовала в своем Instagram.

"Любовь не делает нас слабыми – это то, что делает нас действительно сильными. Также и с материнством", — написала Валерия, опубликовав новый снимок в День матери, который праздновался в минувшее воскресение.

Валерия Гузема сообщила о беременности

Валерия Гузема замужем за знаменитым авиатором и призером GoPro Million Dollar Challenge Тимуром Фаткуллиным. В 2021 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.

Напомним, Валерия Гузема родилась в Кировоградской области, после переехала в Киев где получила два образования:

С 2013 года Валерия работала fashion-координатором журнала Elle, а с 2015-го – журналисткой и телеведущей канала HD-fashion.

С 2016 года она стала создавать первые ювелирные украшения, что впоследствии переросло в один из самых известных ювелирных брендов Guzema Fine Jewelry.

Летом 2018 года украшения дизайнера были представлены на LA Fashion week.

В украшениях от Гуземы часто появляются первая леди Украины Елена Зеленская, а также Маша Ефросинина, Джамала, Катя Осадчая и многие другие.

Елена Зеленская в украшениях от Гуземы

В интервью Валерия рассказывала, что стартовым капиталом были золотые зубы ее дедушки.

"Я всегда хотела украшения, которые нигде не могла найти. Мой первый стартовый капитал – это дедушкины золотые зубы, которые мама достала из ящика. Тогда я нашла ювелира и на эти деньги создала свою первую коллекцию", — рассказывала дизайнер.

С начала войны в Украине Валерия Гузема помогала ВСУ через свой благотворительный фонд и продолжала создавать украшения. По ее словам, был большой спрос на обручальные кольца.

К слову, все ее украшения создаются вручную, и она не позволяет работать над обручальными кольцами мастерам в плохом настроении. "Потому что металл несет в себе определенную энергию", — отмечает Валерия. Дом ее матери в Чернигове был разрушен, а сама она уехала с семьей на Западную Украину.

Напомним, также в День матери о своей второй беременности сообщила еще одна известная украинка, модель Алла Костромичова.