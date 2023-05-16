Меган Фокс украсила обложку Sports Illustrated Swimsuit

Среди других звезд, которые появились на обложке журнала — Марта Стюарт, Ким Петрас и Брукс Надер.

37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс стала одной из четырех звезд с обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit за 2023 год. Об этом пишет People.

На снимке Фокс позирует на пляже Доминиканской Республики, где проходила фотосессия.

"Купальный костюм Shooting Sports Illustrated — это, безусловно, большое давление, — сказала изданию мама троих детей. — У меня в голове есть видение, которого я пытаюсь достичь, так что посмотрим, получится ли у меня".

Ее купальник для обложки сделан из золотых монет и цепочки, который мало что оставляет воображению и позволяет продемонстрировать фигуру звезды.

Меган Фокс Фото: Sports Illustrated

"Наша цель в выпуске 2023 года — продолжать вызывать увлекательные и наводящие на размышления разговоры, — сказал MJ Day, главный редактор SI Swimsuit. — В то время как индустрия колеблется в своем произвольном понятии красоты, наш выпуск остался прежним, демонстрируя женщин сегодня, женщин, формирующих будущее. В этом году мы представляем чрезвычайно разнообразную группу женщин, начиная с наших моделей для обложек, которые в совокупности являются самыми непримиримыми женщинами из разных слоев общества, которые продолжают прокладывать свой собственный путь на своих условиях".

Меган Фокс Фото: Sports Illustrated

Далее главред описал Фокс как "суперженщину со сверхспособностями", добавив: "Она умна, разрушает границы и сильна, борясь с постоянной объективацией, которую она терпела со стороны индустрии".

Меган Фокс Фото: Sports Illustrated

Среди других звезд, которые появились на обложке журнала — Марта Стюарт, Ким Петрас и Брукс Надер.

Ранее Фокус писал о романтическом отпуске Меган Фокс с ее женихом на Гавайях.